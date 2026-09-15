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Hande Soral’ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Evlilik Güzeldir" dizisiyle ekranlara dönen Hande Soral, oğlu Ali'nin okulunun ilk gününde duygusal anlar yaşadı. Oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaştı.

Hande Soral’ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı 1

"Evlilik Güzeldir" dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Hande Soral, bu kez oyunculuğuyla değil annelik heyecanıyla gündeme geldi. 2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Soral'ın oğlu Ali, yeni eğitim-öğretim yılında okul hayatına başladı.

Hande Soral’ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı 2

Soral, sabah saatlerinde oğlu Ali'yi okula götürdü. Öğretmeninin elinden tutarak sınıfa giren oğlunu gören oyuncu, bu özel anda büyük bir heyecan yaşadı.

Hande Soral’ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı 3

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ali'yi sınıfa bıraktıktan sonra okul bahçesinde bir süre gözyaşlarına hâkim olamayan oyuncu, yaşadığı duygusal anların gün boyunca devam ettiğini söyledi.

Hande Soral’ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı 4

"BANA ORYANTASYON YAPILMADI"

Gözyaşları içinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Hande Soral, oğlunun ilk okul gününde yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa. Ben bahçede biraz ağladım. Sonra ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı okudu, saygı duruşuna kalktım, yine biraz ağladım. Bekliyorum sabahtan beri ve yine ara ara ağlıyorum. Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı."

Hande Soral’ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı 5

HANDE SORAL KİMDİR?

Oyuncu Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi.

İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun olan Hande Soral, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü tamamladı.

Hande Soral’ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı 6

Soral'ın oyunculuk kariyeri, 2008 yılında izleyici olarak katıldığı "Komedi Dükkanı" programında sahneye çıkmasıyla başladı. Performansıyla yapımcıların dikkatini çeken oyuncu, kısa süre sonra televizyon dünyasına adım attı.

Hande Soral’ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı 7

Kariyerindeki ilk önemli çıkışını "Küçük Kadınlar" dizisinde canlandırdığı Armağan karakteriyle yapan Soral, daha sonra "Diriliş Ertuğrul" dizisinde İlbilge Hatun karakterine hayat verdi. Oyuncu ayrıca "Yılanların Öcü", "Bir Zamanlar Çukurova" ve "Ateş Kuşları" gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

Hande Soral’ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı 8

ÖZEL HAYATI

Hande Soral, 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile evlendi. Çiftin 2022 yılında Ali adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi.

Soral, oyuncu Bensu Soral'ın ablasıdır. Bedirhan adında bir erkek kardeşi de bulunmaktadır.

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