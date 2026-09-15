Hande Soral’ın oğlu Ali okula başladı, ünlü oyuncu gözyaşlarını tutamadı
"Evlilik Güzeldir" dizisiyle ekranlara dönen Hande Soral, oğlu Ali'nin okulunun ilk gününde duygusal anlar yaşadı. Oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaştı.
"Evlilik Güzeldir" dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Hande Soral, bu kez oyunculuğuyla değil annelik heyecanıyla gündeme geldi. 2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Soral'ın oğlu Ali, yeni eğitim-öğretim yılında okul hayatına başladı.
Soral, sabah saatlerinde oğlu Ali'yi okula götürdü. Öğretmeninin elinden tutarak sınıfa giren oğlunu gören oyuncu, bu özel anda büyük bir heyecan yaşadı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Ali'yi sınıfa bıraktıktan sonra okul bahçesinde bir süre gözyaşlarına hâkim olamayan oyuncu, yaşadığı duygusal anların gün boyunca devam ettiğini söyledi.
"BANA ORYANTASYON YAPILMADI"
Gözyaşları içinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Hande Soral, oğlunun ilk okul gününde yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:
"Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa. Ben bahçede biraz ağladım. Sonra ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı okudu, saygı duruşuna kalktım, yine biraz ağladım. Bekliyorum sabahtan beri ve yine ara ara ağlıyorum. Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı."
HANDE SORAL KİMDİR?
Oyuncu Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi.
İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun olan Hande Soral, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü tamamladı.