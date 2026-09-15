"Evlilik Güzeldir" dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Hande Soral, bu kez oyunculuğuyla değil annelik heyecanıyla gündeme geldi. 2017 yılında oyuncu İsmail Demirci ile evlenen Soral'ın oğlu Ali, yeni eğitim-öğretim yılında okul hayatına başladı.

Soral, sabah saatlerinde oğlu Ali'yi okula götürdü. Öğretmeninin elinden tutarak sınıfa giren oğlunu gören oyuncu, bu özel anda büyük bir heyecan yaşadı.

Ali'yi sınıfa bıraktıktan sonra okul bahçesinde bir süre gözyaşlarına hâkim olamayan oyuncu, yaşadığı duygusal anların gün boyunca devam ettiğini söyledi.

"BANA ORYANTASYON YAPILMADI"

Gözyaşları içinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Hande Soral, oğlunun ilk okul gününde yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa. Ben bahçede biraz ağladım. Sonra ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı okudu, saygı duruşuna kalktım, yine biraz ağladım. Bekliyorum sabahtan beri ve yine ara ara ağlıyorum. Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı."