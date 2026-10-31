Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranında kayyum şoku! Borcu ortaya çıktı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki restoranına vergi borçları nedeniyle kayyum atandı. Sivrioğlu'nun 2 milyon 60 bin Avustralya doları (yaklaşık 72,4 milyon TL) borcu bulunduğu öğrenildi.
Son dönemde aşk hayatına ilişkin iddialarla gündeme gelen MasterChef jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu kez mali sorunlarıyla dikkat çekti. Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde 2015 yılında açtığı Anason isimli restoran, vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi.
72 MİLYON TL'LİK VERGİ BORCU
Daily Telegraph'ın "Vergi borcu Türk lokumunun tadını kaçırdı" başlıklı haberine göre, restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları (yaklaşık 72,4 milyon TL) vergi borcu bulunuyor. Borçların ödenememesi üzerine restoranın yönetimi kayyuma geçti.
"HIZLA BİRİKEN VERGİ BORÇLARIMIZI ÖDEYEMEDİK"
Gazeteye konuşan Somer Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır "hayatta kalma modunda" olduğunu ve ciddi finansal zorluklarla mücadele ettiğini dile getirdi.
İşletmenin başarılı bir restoran olduğunu vurgulayan ünlü şef, yaşadıkları mali sıkıntılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu çok başarılı bir işletme ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ancak başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik."
NİŞANLISI İHANETLE SUÇLAMIŞTI
Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile evlilik yolunda olduğu belirtilen Didem Belen, yaklaşık bir yıldır süren ilişkilerinin sona erdiğini duyurmuştu. Sivrioğlu tarafından aldatıldığını öne süren Belen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.