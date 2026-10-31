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Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranında kayyum şoku! Borcu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Sidney'deki restoranına vergi borçları nedeniyle kayyum atandı. Sivrioğlu'nun 2 milyon 60 bin Avustralya doları (yaklaşık 72,4 milyon TL) borcu bulunduğu öğrenildi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranında kayyum şoku! Borcu ortaya çıktı 1

Son dönemde aşk hayatına ilişkin iddialarla gündeme gelen MasterChef jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu, bu kez mali sorunlarıyla dikkat çekti. Sivrioğlu'nun Avustralya'nın Sidney kentinde 2015 yılında açtığı Anason isimli restoran, vergi borçları nedeniyle kayyum yönetimine devredildi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranında kayyum şoku! Borcu ortaya çıktı 2

72 MİLYON TL'LİK VERGİ BORCU

Daily Telegraph'ın "Vergi borcu Türk lokumunun tadını kaçırdı" başlıklı haberine göre, restoranın Avustralya Vergi Dairesi'ne (ATO) 2 milyon 60 bin Avustralya doları (yaklaşık 72,4 milyon TL) vergi borcu bulunuyor. Borçların ödenememesi üzerine restoranın yönetimi kayyuma geçti.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranında kayyum şoku! Borcu ortaya çıktı 3

"HIZLA BİRİKEN VERGİ BORÇLARIMIZI ÖDEYEMEDİK"

Gazeteye konuşan Somer Sivrioğlu, yaklaşık beş yıldır "hayatta kalma modunda" olduğunu ve ciddi finansal zorluklarla mücadele ettiğini dile getirdi.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranında kayyum şoku! Borcu ortaya çıktı 4

İşletmenin başarılı bir restoran olduğunu vurgulayan ünlü şef, yaşadıkları mali sıkıntılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok başarılı bir işletme ancak ne yazık ki zor bir dönemde hızla biriken vergi borçlarımızı ödeyemedik. Gerçekten devam etmek istiyorum. Küçük işletme yapılandırmasına başvurduk ancak başvurumuz reddedildi. Ardından 30 aylık bir geri ödeme planı için başvurduk ve yanıt almadan dört aydan fazla süre bekledik."

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranında kayyum şoku! Borcu ortaya çıktı 5

NİŞANLISI İHANETLE SUÇLAMIŞTI

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile evlilik yolunda olduğu belirtilen Didem Belen, yaklaşık bir yıldır süren ilişkilerinin sona erdiğini duyurmuştu. Sivrioğlu tarafından aldatıldığını öne süren Belen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranında kayyum şoku! Borcu ortaya çıktı 6

Belen, paylaşımında şu sözlere yer vermişti:

"Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz, daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor. Kim olduğunu benim açıklamama gerek yok. Ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a şükürler olsun."

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun restoranında kayyum şoku! Borcu ortaya çıktı 7

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ise oyuncu Seren Fosforoğlu'nun YouTube'da yayınlanan programına konuk olmuş ve Belen'in "Aldatıldım ve tehdit edildim" iddialarının ardından ilk kez açıklamalarda bulunmuştu.

"AŞK GELİP GEÇİCİ, EMEK KALICI"

Eski eşi Aslı Sencer ile 20 yıl birlikte olduklarını belirten Somer Sivrioğlu, ilişkilerin zaman içinde değişebileceğini ancak birlikte geçirilen yılların ve verilen emeğin değerini koruduğunu dile getirmişti.

Sivrioğlu, eski eşiyle olan ilişkisine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eski eşimle 20 yıl beraberdik. Onunla ilişkimi durdurmam demek, 20 yılımı durdurmam da demek. 20 yıllık hayatımı ben nasıl çöpe atabilirim? Yokmuş gibi davranmak bence çok bencilce."

İlişkilerin zaman içinde dönüşebileceğini ifade eden ünlü şef, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Aşklar, şunlar bunlar gelip geçiyor da emek kalıcı. İnsan her zaman için en çok emeğini seviyor."

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