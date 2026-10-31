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Gülşah Saraçoğlu'nun kapısına mühür vuruldu! SGK harekete geçti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalışan üç kişinin sigortasız çalıştırıldıkları ve maaşlarını alamadıkları yönündeki şikâyetleri üzerine SGK harekete geçti. İddiaların ardından Saraçoğlu'nun modaevinin mühürlendiği öğrenildi.

Gülşah Saraçoğlu'nun kapısına mühür vuruldu! SGK harekete geçti 1

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, çalışma dönemlerinde sigortasız veya eksik sigortalı gösterildiklerini, maaş ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını, işten ayrılma süreçlerinde ise çeşitli hak kayıpları yaşadıklarını öne sürdü.

Gülşah Saraçoğlu'nun kapısına mühür vuruldu! SGK harekete geçti 2

BEŞ AY ÇALIŞTI, YALNIZCA BİR AY SİGORTALI GÖSTERİLDİ

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, iddialarda bulunan isimler arasında yer alan şoför Fırat Bayat, yaklaşık beş ay çalıştığını ancak yalnızca bir ay sigortalı gösterildiğini ileri sürdü.

Aylık 90 bin TL maaş aldığını belirten Bayat, sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını ve yasal haklarının da bu tutar üzerinden hesaplandığını iddia etti.

Gülşah Saraçoğlu'nun kapısına mühür vuruldu! SGK harekete geçti 3

Bayat ayrıca fazla mesai ücretlerinin eksik ödendiğini, yıllık izin ve tazminat haklarının verilmediğini öne sürdü. Çalışma sürecinde hakaret ve psikolojik baskıyla karşılaştığını da iddiaları arasında dile getirdi.

Gülşah Saraçoğlu'nun kapısına mühür vuruldu! SGK harekete geçti 4

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ ÖDENMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Çalışanlardan Seyhan Sözer ise işten ayrılma sürecinde ücretini alabilmek için bekletildiğini, ardından işe gelmediği gerekçesiyle kendisine ihtar gönderildiğini öne sürdü.

Sözer, kıdem ve ihbar tazminatlarıyla fazla mesai alacaklarının ödenmediğini iddia etti.

Gülşah Saraçoğlu'nun kapısına mühür vuruldu! SGK harekete geçti 5

ÜÇ AY BOYUNCA SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Çalışanlar arasında bulunan Hayriye Çimşir de temmuz ayında başladığı işte üç ay boyunca sigortasız çalıştırıldığını ve eylül ayında işten ayrıldığını belirtti.

Çimşir, fazla mesai ücretleri ile diğer yasal alacaklarını alamadığını ileri sürdü.

Gülşah Saraçoğlu'nun kapısına mühür vuruldu! SGK harekete geçti 6

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

İddiaların bu üç isimle sınırlı olmadığı, başka çalışanların da benzer mağduriyetler yaşadıklarını anlatarak konuşmaya hazırlandığı belirtildi.

Çalışanlar, maaşlarının, fazla mesai ücretlerinin ve diğer yasal alacaklarının ödenmesini talep ediyor.

SGK'YA ŞİKÂYET SONRASI MODAEVİ MÜHÜRLENDİ

Çalışanların Gülşah Saraçoğlu hakkında SGK'ya şikâyette bulunduğu, bu şikâyetin ardından Saraçoğlu'nun modaevinin mühürlendiği belirtildi.

İddiaların tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili tarafların açıklamalarının alınması ve varsa belgelerin incelenmesi önem taşıyor. Söz konusu iddialara ilişkin Saraçoğlu cephesinden yapılacak açıklama ise merak konusu oldu.

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