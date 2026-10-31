Gülşah Saraçoğlu'nun kapısına mühür vuruldu! SGK harekete geçti

Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalışan üç kişinin sigortasız çalıştırıldıkları ve maaşlarını alamadıkları yönündeki şikâyetleri üzerine SGK harekete geçti. İddiaların ardından Saraçoğlu'nun modaevinin mühürlendiği öğrenildi.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, çalışma dönemlerinde sigortasız veya eksik sigortalı gösterildiklerini, maaş ve fazla mesai ücretlerini alamadıklarını, işten ayrılma süreçlerinde ise çeşitli hak kayıpları yaşadıklarını öne sürdü.

BEŞ AY ÇALIŞTI, YALNIZCA BİR AY SİGORTALI GÖSTERİLDİ Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, iddialarda bulunan isimler arasında yer alan şoför Fırat Bayat, yaklaşık beş ay çalıştığını ancak yalnızca bir ay sigortalı gösterildiğini ileri sürdü. Aylık 90 bin TL maaş aldığını belirten Bayat, sigorta primlerinin asgari ücret üzerinden yatırıldığını ve yasal haklarının da bu tutar üzerinden hesaplandığını iddia etti.

Bayat ayrıca fazla mesai ücretlerinin eksik ödendiğini, yıllık izin ve tazminat haklarının verilmediğini öne sürdü. Çalışma sürecinde hakaret ve psikolojik baskıyla karşılaştığını da iddiaları arasında dile getirdi.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARININ ÖDENMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ Çalışanlardan Seyhan Sözer ise işten ayrılma sürecinde ücretini alabilmek için bekletildiğini, ardından işe gelmediği gerekçesiyle kendisine ihtar gönderildiğini öne sürdü. Sözer, kıdem ve ihbar tazminatlarıyla fazla mesai alacaklarının ödenmediğini iddia etti.

ÜÇ AY BOYUNCA SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ Çalışanlar arasında bulunan Hayriye Çimşir de temmuz ayında başladığı işte üç ay boyunca sigortasız çalıştırıldığını ve eylül ayında işten ayrıldığını belirtti. Çimşir, fazla mesai ücretleri ile diğer yasal alacaklarını alamadığını ileri sürdü.