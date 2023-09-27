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Haberler Galeri Şok boşanma! Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor

Şok boşanma! Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 28 yıllık eşi Haluk Dinçer'e boşanma davası açtı. Çiftin mahkemeye anlaşmalı olarak başvurdukları için tek celsede boşanacakları öğrenildi. Haluk Dinçer'in, boşanma sonrası da Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı görevini sürdüreceği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.09.2023 08:50
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Şok boşanma! Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor

Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer'den kötü haber geldi! 28 yıl önce nikah masasına oturan ve 2 çocuk sahibi olan çift boşanma kararı aldı. Detayları Sabah yazarı Bülent Cankurt yazdı. İşte detaylar…

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Şok boşanma! Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor

Bugün size, iş dünyası ve sosyeteyi şoke edecek bir haberim var! Sabancı Ailesi'nin üyesi ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer boşanıyor. Evet, yanlış okumadınız.

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Şok boşanma! Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor

Suzan Sabancı Dinçer ile 28 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Sabancı Holding'in Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı olan eşi Haluk Dinçer'in boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim.

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Şok boşanma! Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor

Ancak inanamadım ve teyit etmek için iki tarafı da aradım; doğruymuş... Suzan Hanım, "Evet doğru. 28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" dedi.

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Şok boşanma! Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor

Haluk Bey de, "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. İkimizin birbirine olan bağlılığını en iyi arkadaş olarak sürdürmenin, en sağlıklı yol olacağını düşünüyoruz" dedi.