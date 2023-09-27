27 Eylül 2023, Çarşamba
Şok boşanma! Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, 28 yıllık eşi Haluk Dinçer'e boşanma davası açtı. Çiftin mahkemeye anlaşmalı olarak başvurdukları için tek celsede boşanacakları öğrenildi. Haluk Dinçer'in, boşanma sonrası da Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı görevini sürdüreceği belirtildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27.09.2023 08:50
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