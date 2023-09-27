Şok boşanma! Suzan Sabancı Dinçer ve Haluk Dinçer’in 28 yıllık evliliği bitiyor

Ancak inanamadım ve teyit etmek için iki tarafı da aradım; doğruymuş... Suzan Hanım, "Evet doğru. 28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" dedi.