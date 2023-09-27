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Çağatay Ulusoy’un yeni imajı olay oldu! “Sinir krizi geçiriyorum”

Hemen her projesi için farklı bir imaja bürünen Çağatay Ulusoy, yeni haliyle sosyal medyayı salladı. Daha önce film projesi için aldığı kilolarla gündem olan Ulusoy, bu kez saçlarını uzatarak yeni bir tarz denedi. Ancak bu durum, sevenlerini ikiye böldü. Bazıları Ulusoy'un yeni tarzını beğenirken, bazıları ise uzun saçı yakıştıramadı.

Giriş Tarihi: 27.09.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 09:38
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Çağatay Ulusoy’un yeni imajı olay oldu! “Sinir krizi geçiriyorum”

Çağatay Ulusoy, sık sık imaj değiştirmesiyle adından söz ettiriyor. Son olarak aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncu bu sefer de saç ve sakalını uzattı.

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Çağatay Ulusoy’un yeni imajı olay oldu! “Sinir krizi geçiriyorum”

KIVIRCIK SAÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Rol aldığı dijital projeler için setten sete koşan Ulusoy, 20 gün önce kilolarından dolayı gündeme gelmişti.

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Çağatay Ulusoy’un yeni imajı olay oldu! “Sinir krizi geçiriyorum”

Yakışıklı oyuncu bu kez kirli sakalı ve kıvırcıklaşan uzun saçlarıyla dikkat çekti. Son imajı sevenlerini ikiye böldü.

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Çağatay Ulusoy’un yeni imajı olay oldu! “Sinir krizi geçiriyorum”

Kimi Ulusoy'un tarzını çok beğenirken kimi ise uzun saçı yakıştıramadı.

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Çağatay Ulusoy’un yeni imajı olay oldu! “Sinir krizi geçiriyorum”

İşte Çağatay Ulusoy'un son imajı ve gelen yorumlar...