Çağatay Ulusoy’un yeni imajı olay oldu! “Sinir krizi geçiriyorum”

Hemen her projesi için farklı bir imaja bürünen Çağatay Ulusoy, yeni haliyle sosyal medyayı salladı. Daha önce film projesi için aldığı kilolarla gündem olan Ulusoy, bu kez saçlarını uzatarak yeni bir tarz denedi. Ancak bu durum, sevenlerini ikiye böldü. Bazıları Ulusoy'un yeni tarzını beğenirken, bazıları ise uzun saçı yakıştıramadı.