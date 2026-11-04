El arabasında gezdirdiği eşi terk etti! Müge Anlı'da Mehmet Ali'yi yıkan karar

Sırtında taşıdı, el arabasında gezdirdiği eşi evi terk etti! TikTok'ta tanışıp evlenen Mehmet Ali ve Eşe Şaşmaz çifti, Müge Anlı'nın canlı yayınında karşı karşıya geldi. Eşine diz çökerek yalvaran Mehmet Ali Bey'in barışma çabaları sonuçsuz kalırken, Eşe Hanım'ın evliliğe dair sözleri dikkat çekti.

Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Mehmet Ali Şaşmaz, TikTok'ta tanışarak büyük bir aşkla evlendiği eşi Eşe Şaşmaz'ın evliliklerinin henüz ikinci ayında evi terk ettiğini öne sürerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Birlikte yaşadıkları mutlu günleri gözyaşları içinde anlatan Mehmet Ali Bey, eşinin geri dönmesini istedi. TikTok'ta başlayan aşk kısa sürede evliliğe dönüştü

TİKTOK'TA BAŞLAYAN AŞK KISA SÜRDÜ İkinci evliliklerini yapmak isteyen Mehmet Ali ve Eşe Şaşmaz'ın yolları nisan ayında TikTok'ta kesişti. Kısa sürede birbirlerine bağlanan çift, 27 Temmuz'da resmi nikâhla hayatlarını birleştirdi. Eşine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Mehmet Ali Şaşmaz, birlikte geçirdikleri mutlu günleri anlattı. Eşe Hanım'ı sırtında ve el arabasında taşıdığı eğlenceli anların videolarını da paylaşan Mehmet Ali Bey, evliliklerinin ilk döneminde büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Evliliklerinin henüz ikinci ayında yaşanan ayrılık, Mehmet Ali Şaşmaz'ı derinden etkiledi. 1 AYDIR GÖRMEDİĞİ EŞİYLE MÜGE ANLI'DA YÜZLEŞTİ! DİZ ÇÖKEREK YALVARDI

EVDEN AYRILINCA İLETİŞİM KOPTU Mehmet Ali Şaşmaz'ın iddiasına göre, eşi Eşe Şaşmaz, kızının ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesi üzerine torununa bakmak ve ameliyat ile kontrol süreçleri nedeniyle Mersin'in Mut ilçesindeki kızının yanına gitti. Eşe Hanım'ın evden ayrılmasının ardından çift arasında telefon görüşmeleri sırasında tartışmalar yaşandığını belirten Mehmet Ali Bey, eşinin 5 Ekim'de evi terk ettiğini söyledi. Eşiyle yaşadığı son konuşmanın ardından kendisine kırılmış olabileceğini düşündüğünü ifade eden Mehmet Ali Şaşmaz, Eşe Hanım'ın kendisini her yerden engellediğini ve ona ulaşamadığını dile getirdi. Bir gün önce kendisine sevgi sözleri söyleyen eşinin bir anda uzaklaşmasını kabullenemediğini belirten Mehmet Ali Bey, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

"SAHTE YÜZÜK TAKMASIN DİYE ALYANS ALDIM" Eşinin romatizma hastası olduğunu ve ona gözü gibi baktığını söyleyen Mehmet Ali Şaşmaz, aralarında ciddi bir kavga yaşanmadığını savundu. Eşine duyduğu sevgiyi dile getiren Mehmet Ali Bey, "Kavgamız, dövüşümüz yoktu, çok mutluyduk. Evin içine giremiyorum, tek isteğim eşimin yuvasına geri dönmesi. Sahte yüzük takmasın diye alyans aldım" sözleriyle Müge Anlı'dan yardım istedi. "EVLİLİKLERİMDE AĞLARIM" Mehmet Ali Şaşmaz'ın "Evliliklerimde çok ağlarım" sözleri ise dikkat çekti.

MÜGE ANLI'DA YÜZLEŞME! EŞİNE DİZ ÇÖKEREK YALVARDI Mehmet Ali Şaşmaz'ın çağrısı üzerine Eşe Şaşmaz da canlı yayına katıldı. Stüdyoda karşı karşıya gelen çift arasında duygusal anlar yaşandı. Eşini hâlâ çok sevdiğini ve onun da kendisini sevdiğine inandığını söyleyen Mehmet Ali Bey, Eşe Hanım'a sarılmak istedi. Ancak bu isteği karşılık bulmadı. Eşinin kararından vazgeçmesini isteyen Mehmet Ali Şaşmaz, barışmak için diz çökerek yalvardı. Eşe Şaşmaz ise evlilik öncesine ait görüntülerin gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu belirtti. Bu evliliği sürdürmek istemediğini açıkça dile getiren Eşe Hanım, çocuklarının kendisi için öncelik olduğunu vurguladı. Kızının yanında olduğunu ve huzurlu yaşadığını ifade eden Eşe Şaşmaz, herhangi bir baskı altında bulunmadığını da söyledi.