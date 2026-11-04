Aydan Şener'i yıkan acı haber! "Çok özleyeceğim, hiç unutamayacağım"
1981 Türkiye güzeli Aydan Şener, yıllardır birlikte yaşadığı köpeği Deyzi'nin hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Ünlü oyuncu, can dostuna sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla veda etti.
1981 yılında Türkiye güzeli seçilen, kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra oyunculuğa adım atan Aydan Şener, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan 63 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerini hüzünlendirdi.
Aydan Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yıllardır birlikte yaşadığı köpeği Deyzi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Acısını sevenleriyle paylaşan Şener, duygu yüklü mesajıyla can dostu Deyzi'ye veda etti.
"SENİ HİÇ UNUTAMAYACAĞIM"
Ünlü oyuncu, duygulandıran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Güle güle kuzum... Bana yaşattığın bütün güzellikler için çok teşekkür ederim. Çok özleyeceğim, hiç unutamayacağım seni, canım meleğim Deyzi."
AYDAN ŞENER KİMDİR?
Aydan Şener, 1 Mart 1963 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. Bir yaşındayken ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa Lisesi'nde tamamladı.
1981 yılında Türkiye güzeli seçilen Şener, aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra 1983 yılında "Küçük Ağa" dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.
1981 yılında Türkiye güzeli seçilen Şener, aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra 1983 yılında "Küçük Ağa" dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.
USTA OYUNCUNUN YEĞENİ
1986 yılında Kenan Kalav ile birlikte rol aldığı "Çalıkuşu" dizisiyle geniş çaplı bir üne kavuştu. İlerleyen yıllarda tiyatro oyunculuğuna da yönelen Şener, 1988 yılında Ecem adını verdiği kızını dünyaya getirdi. 1991 yılında eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı.
Aydan Şener, oyuncu Suzan Avcı'nın yeğenidir.