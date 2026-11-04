Aydan Şener'i yıkan acı haber! "Çok özleyeceğim, hiç unutamayacağım"

"SENİ HİÇ UNUTAMAYACAĞIM"

Ünlü oyuncu, duygulandıran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Güle güle kuzum... Bana yaşattığın bütün güzellikler için çok teşekkür ederim. Çok özleyeceğim, hiç unutamayacağım seni, canım meleğim Deyzi."