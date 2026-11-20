Özcan Deniz'den kariyerinde yeni dönem! Son projesinin ardından kararını verdi
Özcan Deniz, hem senaryosunu yazıp hem yönetmenliğini üstlendiği 'Son Yemek' filminin galasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Televizyon projelerine ara vermek istediğini belirten sanatçı, kendisine ve oğluna zaman ayırmak istediğini söyledi.
Kariyerinin yanı sıra ailesiyle yaşadığı sorunlarla da sık sık magazin gündemine gelen oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, radikal bir karar aldı.
Özcan Deniz'in hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünde yer aldığı 'Son Yemek' filminin galası gerçekleşti. Geceye filmin oyuncularından Gonca Vuslateri ve Öykü Karayel de katıldı. Özcan Deniz'i eşi Samar Dadgar da bu özel gecede yalnız bırakmadı.
EKRANLARA ARA VERİYOR
Yeni projesinin yanı sıra televizyon projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan sanatçı, ekranlara kırgın olmadığını ancak yorulduğunu belirtti. Deniz, "Biraz artık kendime zaman ayırmak istiyorum. Çocuğumu büyütmek istiyorum" diye konuştu.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, geçireceği diz ameliyatı öncesinde hastanede yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Operasyonuna iki gün kala hastanede fenalaşan Dadgar, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyatının ertelendiğini duyurmuştu.
"HAYATIMIN EN KORKUNÇ 9 SAATİNİ YAŞADIM"
Diz ameliyatına hazırlanan Samar Dadgar, dinlenmek amacıyla hastaneye yatırılmış ancak burada beklenmedik bir rahatsızlık yaşayarak zor saatler geçirmişti. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Dadgar, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dün hayatımın en korkunç 9 saatini yaşadım. Diz ameliyatıma iki gün kala dinlenmek için neşeyle geldiğim hastanede, takılan serumdan 15-20 saniye sonra nefes alamamaya, konuşamamaya başladım. Nabzım 220'ye çıktı ve düşmedi. Odam doktorlarla doldu. Herkes müdahale etmeye çalışıyordu ama doktorların gözlerinden bile endişelerini ve çaresizliklerini okuyabiliyordum. Bilincim gidip geliyordu. Gerçekten hayatla ölüm arasında olduğumu düşündüm. Ailem paniklemesin diye yaşadıklarımın ciddiyetini onlara yansıtmamaya çalıştım. Ama öğlen 14.00'ten gece 23.00'e kadar tek bir dakika bile rahatlayamadım. Hayatımda böyle bir korku yaşamadım. Bana ısrarla C vitamini verdiklerini ve muhtemelen alerjim olduğunu söylediler. Daha önce defalarca aldığımı söyleyince bu kez aynı anda üç doz C vitamini verdiklerini açıkladılar. Peki grip bile olmayan, diz ameliyatı için gelen birine neden bu kadar yüksek doz C vitamini verilir? Açıkçası gerçekten sadece C vitamini mi verildi, yoksa olay vitamin denilerek geçiştirilmeye mi çalışılıyor, şüphelerim var."
Yaşadığı olayın ardından ameliyatının ertelendiğini açıklayan Dadgar, sağlık durumuyla ilgili son bilgileri de paylaşmıştı:
"Sonuç olarak ameliyatım ertelendi. İki gün dinlenmeye geldiğim hastaneden hayatımın en korkunç tecrübesiyle eve dönüyorum. Lütfen hiçbir serumu içeriğini ve dozunu öğrenmeden kabul etmeyin. Şu an iyiyim, sadece hâlâ çarpıntım 105'te ve vücudumda uyuşukluk var... Eve gidiyorum, bir hafta sonra belki gelirim..."