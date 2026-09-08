Sinem Kobal’dan aile albümü paylaşımı! Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla yaza veda

A.B.İ.'nin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Selena dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve ardından birçok başarılı projede yer alan Kobal, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Oyuncu Sinem Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı. Kobal ve İmirzalıoğlu, 2020 yılında kızları Lalin'i, 2022 yılında ise Leyla'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Kızlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ünlü çift, yaz aylarında da ailece tatil yaparak keyifli anlar yaşadı. Sinem Kobal, son olarak bir otelde çektirdikleri birbirinden renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SİNEM KOBAL YAZ SEZONUNU KAPATTI Kobal, paylaşımına "Yaz sonu aile albümü" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yaza veda ettiği paylaşımda eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte çekilmiş fotoğraflar da yer aldı.

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarının tatil pozları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aile fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.

Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı aile albümü paylaşımında kızları Lalin ve Leyla'nın yüzlerini göstermemeyi tercih etti. Kızlarını uzun süredir gözlerden uzak büyüten ünlü oyuncu, tatil karelerinde de bu hassasiyetini sürdürdü.