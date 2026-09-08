KADİR İNANIR Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 26 Haziran'da hayatını kaybetti.

RIZA TAMER 2000'li yılların başında katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sokakta şarkı söylerken çekilen videolarıyla fenomen haline gelen Rıza Tamer, "Benden Sonra" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Birçok farklı yerde sahne alan ve şarkılarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan 43 yaşındaki Rıza Tamer, 17 Nisan'da hayatını kaybetti.

CANSEVER Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müzik sanatçısı Cansever, 8 Ağustos'ta hayatını kaybetti. 59 yaşında yaşamını yitiren sanatçının ölümü, müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

FATİH ÜREK Ses sanatçısı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek, aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Ünlü isim, 30 Ocak 2026'da hayata veda etti. Ürek, müzik kariyeri ve televizyon programlarıyla uzun yıllar hafızalarda yer etti.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN "Poyraz Karayel" dizisinde hayat verdiği "Sefer" karakteriyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan, Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. 11 Şubat 2026'da vefat eden Arslan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.