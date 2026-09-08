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Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Kılıç'ın ardından, kariyerlerinin en parlak döneminde hayata veda eden ünlü isimler de yeniden gündeme geldi. Son dönemde peş peşe gelen acı haberlerle yaşamını yitiren sanatçılar, geride unutulmaz yapımları ve eserleriyle hafızalarda kaldı.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 1

Son dönemde ünlüler dünyasından peş peşe gelen acı haberler büyük üzüntü yarattı.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 2

SERHAT MUSTAFA KILIÇ

"Seksenler", "Söz", "Maraşlı", "Kirli Sepeti", "Kış Uykusu" ve "Veda" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Serhat Kılıç, evinde ölü bulundu.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 3

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Kılıç için İstanbul'daki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Çok sayıda oyuncu arkadaşı, Serhat Kılıç'ı gözyaşlarıyla uğurladı.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 4

EREN KAŞIKÇI

MasterChef Türkiye 2021'de şampiyon olan ve mutfak çalışmalarını sürdüren Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da Kilyos'taki evinde ölü bulundu.

"Kızıl Sakal" lakabıyla da tanınan 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Kaşıkçı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 5

ECE İRTEM

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği "Işıl" karakteriyle tanınan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti.

15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde yaşamını yitiren ünlü oyuncunun ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Ece İrtem, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 6

KADİR İNANIR

Usta oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 26 Haziran'da hayatını kaybetti.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 7

RIZA TAMER

2000'li yılların başında katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran ve sokakta şarkı söylerken çekilen videolarıyla fenomen haline gelen Rıza Tamer, "Benden Sonra" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Birçok farklı yerde sahne alan ve şarkılarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan 43 yaşındaki Rıza Tamer, 17 Nisan'da hayatını kaybetti.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 8

CANSEVER

Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müzik sanatçısı Cansever, 8 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

59 yaşında yaşamını yitiren sanatçının ölümü, müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 9

FATİH ÜREK

Ses sanatçısı ve televizyon sunucusu Fatih Ürek, aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Ünlü isim, 30 Ocak 2026'da hayata veda etti. Ürek, müzik kariyeri ve televizyon programlarıyla uzun yıllar hafızalarda yer etti.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 10

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN

"Poyraz Karayel" dizisinde hayat verdiği "Sefer" karakteriyle tanınan Kanbolat Görkem Arslan, Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. 11 Şubat 2026'da vefat eden Arslan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler 11

İBRAHİM YILDIZ

Geçtiğimiz yıl 17 Ağustos'ta üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan oyuncu İbrahim Yıldız, yaklaşık altı ay süren yaşam mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetti.

27 yaşında hayatını kaybeden Yıldız'ın ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

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