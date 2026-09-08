Bir anda aramızdan ayrıldılar! Ani ölümleriyle yasa boğan ünlüler
Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Kılıç'ın ardından, kariyerlerinin en parlak döneminde hayata veda eden ünlü isimler de yeniden gündeme geldi. Son dönemde peş peşe gelen acı haberlerle yaşamını yitiren sanatçılar, geride unutulmaz yapımları ve eserleriyle hafızalarda kaldı.
Son dönemde ünlüler dünyasından peş peşe gelen acı haberler büyük üzüntü yarattı.
SERHAT MUSTAFA KILIÇ
"Seksenler", "Söz", "Maraşlı", "Kirli Sepeti", "Kış Uykusu" ve "Veda" gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Serhat Kılıç, evinde ölü bulundu.
51 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, Kılıç için İstanbul'daki Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Çok sayıda oyuncu arkadaşı, Serhat Kılıç'ı gözyaşlarıyla uğurladı.
EREN KAŞIKÇI
MasterChef Türkiye 2021'de şampiyon olan ve mutfak çalışmalarını sürdüren Eren Kaşıkçı, 29 Temmuz'da Kilyos'taki evinde ölü bulundu.
"Kızıl Sakal" lakabıyla da tanınan 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.
Kaşıkçı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
ECE İRTEM
"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği "Işıl" karakteriyle tanınan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti.
15 Haziran'da Kadıköy'deki evinde yaşamını yitiren ünlü oyuncunun ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Ece İrtem, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.