Sinem Kobal'dan Kenan İmirzalıoğlu sorusuna yanıt!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, katıldığı davette siyah-beyaz elbisesiyle şıklığıyla dikkat çekti. Geceye eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katılan Kobal, eşinin neden yanında olmadığı sorusuna yanıt verirken yeni proje hakkındaki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Selena, Küçük Sırlar ve Her Şeyin Başı Merkür gibi projelerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, önceki akşam sanat dünyasından birçok ismin katıldığı bir davette görüntülendi. Siyah-beyaz elbisesiyle şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, geceye tek başına katıldı.

KENAN İMİRZALIOĞLU NEDEN YOKTU? Davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun neden yanında olmadığı sorusuna, "Reklam çekiminde, o yüzden eşlik edemedi." yanıtını verdi.

2. Sayfa mikrofonuna konuşan oyuncu, yeni proje hakkındaki soruya ise teşekkür ederek yanıt vermeden ayrıldı.

GÜZELLİĞİNE YORUM YAĞDI Ünlü oyuncu, geceye hazırlık aşamasını da sosyal medya hesabından paylaştı. Peş peşe yayınladığı pozlarla takipçilerinin beğenisini toplayan Kobal'a çok sayıda yorum geldi.

Takipçileri, oyuncunun fotoğraflarına, "Bu kadın ben bildim bileli hep aynı", "Maşallah", "Hâlâ çok güzel" gibi yorumlar yaptı.