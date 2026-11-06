Kadir İnanır'ın miras tartışmasında Levent İnanır'dan yeni açıklama
Kadir İnanır'ın mirasına ilişkin tartışmalar sürerken yeğeni Levent İnanır, mahkemeden tedbir kararı talep etmesinin nedenini açıkladı. Dayısının özel eşyalarının kaybolduğunu ve kasasının boş olduğunu öne süren İnanır, satıldığı iddia edilen gayrimenkullerden elde edilen paraların da nerede olduğunu sorguladı.
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 26 Haziran 2026'da 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından vasiyetnamesi ve mirasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarına, Jülide Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak'tan yanıt gelmişti. Alınak, Levent İnanır'ın sanatçının yoğun bakımda olduğu dönemde vasi atanmak ve mal varlığına tedbir konulması için mahkemeye başvurduğunu öne sürmüştü. Ayrıca Jülide Kural'ın süreç boyunca tehdit edildiğini ve kendisine gözdağı verildiğini iddia etmişti.
Avukatın açıklamalarının ardından Levent İnanır, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşarak hakkındaki iddialara yanıt verdi. Dayısının eşyalarının kaybolmaması için tedbir kararı aldırdığını savunan İnanır, Kadir İnanır'ın kasasının boş olduğunu ve bazı özel eşyalarının yerinde bulunmadığını ileri sürdü.
"DAYIMIN EŞYALARI KAYBOLMASIN DİYE TEDBİR ALDIRDIM"
Mahkemeye başvurma gerekçesinin dayısının özel eşyalarını korumak olduğunu belirten Levent İnanır, Jülide Kural'ın evde çalışan bir kadın hakkında hırsızlık iddiasında bulunmasının ardından harekete geçtiğini söyledi.
İnanır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Jülide Hanım 'Evde çalışan kadın hırsızlık yaptı' dediği için dayımın eşyalarını korumaya almak istedim. Tedbir koydurmamda başka amaç yoktu. Zaten bir insan yaşarken tedbir koydurabilirsin. Dayımın yaşadığı dönemde hukuken önlem almak istedim. Peki, Jülide Hanım niye benden iki gün sonra kendisini vasi atamak için mahkemeye başvurdu? Zaten ben tedbir koydurmuşum. Ben evde yaşamıyorum ki, ben o yüzden bir şey alamam ki evden. O neden bunu yaptı? Kamuoyunu yanıltmaya çalışmak ve beni hedef göstermek için avukatı böyle bir açıklama yapıyor."
"DAYIMIN ÖZEL EŞYALARI NEREDE?"
Mahkemenin eve geldiği sırada yaşandığını iddia ettiği olaylara da değinen İnanır, Kadir İnanır'ın özel eşyalarının yerinde olmadığını öne sürdü.
"Dayımın özel eşyalarını ben kendi üstüme almak için mahkemeye başvurmadım. Dayımın eşyaları kaybolmasın diye tedbir aldırdım. Zaten hâkim hanım eve girdiğinde dayımın maddi ve manevi hiçbir özel eşyası yerinde yoktu. Dayımın kasası boştu. Dayımın özel eşyaları nerede? Avukat, bana laf yetiştireceğine bunların peşine düşsün."
"BU AVUKAT İKİ AY ÖNCESİNE KADAR BENİM DE AVUKATIMDI"
Jülide Kural'ın avukatının yaşananları vasiyetnamenin iptaline yönelik sürecin ön hazırlığı olarak değerlendirmesine de tepki gösteren Levent İnanır, Bişar Abdi Alınak'ın daha önce kendi avukatlığını yaptığını söyledi.
İnanır, avukatın kendisiyle ilgili açıklamalarını meslek etiğine aykırı bulduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Bu avukat iki ay öncesine kadar benim de avukatımdı. Kendisi ortada hiçbir neden yokken benim avukatlığımı bıraktı. Ben zaten bu şahsın avukatlığını dayımın ricası üzerine kabul ettim. Yoksa onlarca avukat arkadaşım var... Şimdi de beni mahkemeye verdiği içerikleri sosyal medyaya servis etti. Herhalde o da ünlü olmak istiyor. Bu hareketi meslek etiğine hiç yakışmıyor. Şimdi de çıkmış bana laf yetiştiriyor."