"DAYIMI DA YALNIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI"

Jülide Kural'ın Kadir İnanır ile geçirdiği yıllara ilişkin açıklamalarına da değinen Levent İnanır, kendisinin dayısıyla 55 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi.

Kural'ın, dayısının çevresiyle ilişkilerini olumsuz etkilediğini öne süren İnanır, oyuncu arkadaşlarının ziyaretlerinin engellendiğini iddia etti.

İnanır, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Ben 20 yıl değil, 55 yıldır varım. 'Yasını tutuyorum' diyor Jülide Hanım. Onun yasını biz, yeğenleri tutuyoruz. Kim nasıl yas tutacak göreceğiz bundan sonra. Jülide Hanım sürekli böyle barış, özgürlük falan diyor ya; ben de diyorum ki insan önce kendiyle barışık olacak, sonra aile içinde barışık olacak. Sonra dışarıdaki barışa bakarsın.

Dayımı ziyarete oyuncu arkadaşları Jülide Hanım'dan dolayı gelemiyordu. İnsanları ürküttü. Daha önce gelenlere hakaret etti. 'Bunun burada ne işi var?' dedi. Kendi yalnızdı, dayımı da yalnızlaştırmaya çalıştı. Ama ben hep dayımın yanındaydım, olmaya da devam edeceğim. Artık bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Ülke gündemini artık daha fazla meşgul etmeyelim."