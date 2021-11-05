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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan müjdeli haber! Lalin'e kardeş geliyor! İşte bebeğin cinsiyeti

ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın örnek evliliklerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Vakitlerinin büyük çoğunluğunu kızları Lalin'e ayıran ünlü çiftin bebek beklediği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:07
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan müjdeli haber! Lalin’e kardeş geliyor! İşte bebeğin cinsiyeti

Beş yıl önce nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl bebekleri Lalin'i kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Ortaköy'de objektiflere yansımıştı.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan müjdeli haber! Lalin’e kardeş geliyor! İşte bebeğin cinsiyeti

Muhabirlerin minik kızları Lalin hakkındaki sorularına kahkaha atan ünlü çift, "Acaba yanlış bir şey mi yaptık" diyerek herkesi güldürmüştü.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan müjdeli haber! Lalin’e kardeş geliyor! İşte bebeğin cinsiyeti

"ANNE-BABA OLMAK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"
Anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden ikili, "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah" demişti.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan müjdeli haber! Lalin’e kardeş geliyor! İşte bebeğin cinsiyeti

"LALİN, ANNESİNİN KOPYASI"
Lalin'in kime benzediği konusunda konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin annesinin kopyası, yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar.

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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan müjdeli haber! Lalin’e kardeş geliyor! İşte bebeğin cinsiyeti

Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.