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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan müjdeli haber! Lalin'e kardeş geliyor! İşte bebeğin cinsiyeti
ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın örnek evliliklerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Vakitlerinin büyük çoğunluğunu kızları Lalin'e ayıran ünlü çiftin bebek beklediği öne sürüldü.
Giriş Tarihi: 05.11.2021 09:00Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 09:07