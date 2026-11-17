Dilber Ay'ın eski eşi İbrahim Karakaş nişanlandı! Sosyal medyada tepki yağdı
2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eski eşi İbrahim Karakaş, Müge Zopun ile canlı yayında nişanlandı. Çiftin, Dilber Ay'ın "Tavukları Pişirmişem" şarkısı eşliğinde eğlenmesi ise sosyal medyada tepki çekti.
Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Bir ses yarışmasında birinci olarak müzik dünyasına adım atan sanatçı, radyoda tanınmasının ardından 24 albüme imza attı.
"Kadere Mahkumlar" programıyla geniş kitlelere ulaşan Dilber Ay, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Anadolu'nun dört bir yanında dinleyicilerin gönlünde yer edindi. Sanatçının zorlu yaşam öyküsü ise yıllar sonra "Dilberay" filmiyle beyaz perdeye taşındı.
63 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
29 Nisan 2019'da Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.
İbrahim Karakaş, Dilber Ay ile 1990'lı yıllarda Almanya'da tanışmış, çift 1998 yılında evlenmişti. Sanatçının ölümünün ardından eşinin acısını uzun süre yaşadığını dile getiren Karakaş, bir dönem yeniden evlenmeyi düşünmediğini söylemişti.
O SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE
Karakaş, o dönemde yaptığı açıklamada, "Bir daha evlenirsem Dilber beni mezarda yanına kabul etmez." ifadelerini kullanmıştı. 61 yaşındaki Karakaş, geçtiğimiz aylarda estetisyen Müge Zopun ile tanıştı.