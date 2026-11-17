"DİLBER'İN ACISINI MÜGE'YLE YENDİM" DEMİŞTİ

Tanışmalarından 15 gün sonra kalp krizi geçiren Karakaş, yoğun bakımda tedavi gördü. Zorlu sürecin ardından yeniden sağlığına kavuşan Karakaş, bu dönemde Müge Zopun'un kendisine destek olduğunu belirterek, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı." ifadelerini kullandı.

KIZINDAN TEPKİ: "SEN 7 YIL 4 AYDIR EVLİSİN"

İbrahim Karakaş'ın açıklamalarına Dilber Ay'ın kızı da tepki göstermişti. Karakaş'a seslenen kızı, babasının yas sürecine ilişkin iddialarda bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge Hanım'ı sorduğumda, 'Herhangi birisi.' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun."