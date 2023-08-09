Sinead O’Connor son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun toprağa verildi

Yaklaşık iki hafta önce yaşamını yitiren dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. İslam dinini seçmesinin ardından Sinead O'Connor ismini Shuhada Sadaqat ile değiştiren ünlü şarkıcı için memleketi İrlanda'da tören düzenledi. Londra'ya taşınmadan önce uzun yıllar boyunca yaşadığı evinin sokağında anıldı. Veda törenine İrlanda Cumhurbaşkanı'ından U2'nun solistine kadar birçok isim katıldı. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor İslami usullere uygun toprağa verildi.