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Sinead O’Connor son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun toprağa verildi

Yaklaşık iki hafta önce yaşamını yitiren dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. İslam dinini seçmesinin ardından Sinead O'Connor ismini Shuhada Sadaqat ile değiştiren ünlü şarkıcı için memleketi İrlanda'da tören düzenledi. Londra'ya taşınmadan önce uzun yıllar boyunca yaşadığı evinin sokağında anıldı. Veda törenine İrlanda Cumhurbaşkanı'ından U2'nun solistine kadar birçok isim katıldı. Ayrıca dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor İslami usullere uygun toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 09:26
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Sinead O’Connor son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun toprağa verildi

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor, 56 yaşında aniden hayatını kaybederek milyonları yasa boğdu.

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Sinead O’Connor son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun toprağa verildi

OĞLUNUN ÖLÜM ACISINA 1,5 YIL DAYANABİLDİ

Ünlü sanatçının 17 yaşındaki oğlu Shane'nin Ocak 2022'de intihar ederek öldükten sonra yalnızlık çektiği belirtiliyordu.

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Sinead O’Connor son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun toprağa verildi

LONDRA'YA TAŞINDI

Oğlunun acısına dayanamayan O'Connor, kendisini yalnız hissettiğini söyleyerek Londra'ya taşındı. Ancak ünlü şarkıcı kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

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Sinead O’Connor son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun toprağa verildi

CENAZESİ ESKİDEN YAŞADIĞI YERE GETİRİLDİ

Londra'daki evinde ölü bulunan ünlü şarkıcının cenazesi bugün memleketi İrlanda'ya uzun yıllarca yaşadığı evin sokağına getirildi.

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Sinead O’Connor son yolculuğuna uğurlandı! İslami usullere uygun toprağa verildi

HAYRANLARINA ÇAĞRI YAPILDI!

Cenaze geçidi ve anma töreni, bölgedeki halka haber verilerek yapıldı ve hayranlarına çağrı yapıldı.