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Sinead O'Connor: Müslüman olduğum için gurur duyuyorum
Nothing Compares 2 You adlı şarkısıyla müzik tarihine adını yazdıran Sinead O'Connor ya da yeni adıyla Shuhada Sadaqat, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Twitter'dan yaptığı açıklamayla Müslüman olduğunu duyurmuştu. Bir süredir Avrupa turnesinde olan Sinead O'Connor konser sırasında yaptığı açıklamada, 'Müslüman olduğum için gurur duyuyorum.' dedi.
Giriş Tarihi: 18.12.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 14:30
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