Sinead O'Connor: Müslüman olduğum için gurur duyuyorum

53 yaşındaki Sadaqat, 54'üncü yaşına da turne kapsamında sahneye çıktığı Berlin'de girdi. Sonra Müslüman olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" demişti.