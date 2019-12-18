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Sinead O'Connor: Müslüman olduğum için gurur duyuyorum

Nothing Compares 2 You adlı şarkısıyla müzik tarihine adını yazdıran Sinead O'Connor ya da yeni adıyla Shuhada Sadaqat, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Twitter'dan yaptığı açıklamayla Müslüman olduğunu duyurmuştu. Bir süredir Avrupa turnesinde olan Sinead O'Connor konser sırasında yaptığı açıklamada, 'Müslüman olduğum için gurur duyuyorum.' dedi.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 14:30
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Sinead O'Connor: Müslüman olduğum için gurur duyuyorum

1980'li yıllarda seslendirdiği Nothing Compares 2 You adlı şarkısıyla müzik tarihine adını yazdıran Sinead O'Connor ya da yeni adıyla Shuhada Sadaqat, çıktığı Avrupa turnesini sürdürüyor.

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Sinead O'Connor: Müslüman olduğum için gurur duyuyorum

Shuhada Sadaqat önceki gece Londra'da O2 Arena'da seyirci karşısına çıktı.

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Sinead O'Connor: Müslüman olduğum için gurur duyuyorum

53 yaşındaki Sadaqat, 54'üncü yaşına da turne kapsamında sahneye çıktığı Berlin'de girdi. Sonra Müslüman olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" demişti.

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Sinead O'Connor: Müslüman olduğum için gurur duyuyorum