Her kahkahaları, her keşifleri, her 'ilk'leri bizim için tarifsiz birer anı oldu. Bugün, bu güzel yolculuğun bir parçası olan mutlu anlarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Ailemizin büyüyen sevgisiyle daha nice yıllara! İyi ki varsınız, canım çocuklarım! Sizlerle geçen her an bir armağan. Hep birlikte daha güzel anılar biriktirmeye devam edelim"