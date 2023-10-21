Sinan Akçıl'dan Netanyahu'nun oğluna mesaj: Baban seri bebek katili!

İşgalci İsrail'in Gazze'deki siviller uyguladığı zulme sessiz kalmayan isimlerden biri de Sinan Akçıl oldu. Yaptığı paylaşımlarla yaşanan katliama isyan eden popçu, son olarak Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya Twitter üzerinden mesaj gönderdi. Akçıl mesajında, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı.