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Sinan Akçıl'dan Netanyahu'nun oğluna mesaj: Baban seri bebek katili!

İşgalci İsrail'in Gazze'deki siviller uyguladığı zulme sessiz kalmayan isimlerden biri de Sinan Akçıl oldu. Yaptığı paylaşımlarla yaşanan katliama isyan eden popçu, son olarak Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya Twitter üzerinden mesaj gönderdi. Akçıl mesajında, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 11:49
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Sinan Akçıl’dan Netanyahu’nun oğluna mesaj: Baban seri bebek katili!

Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in zulmüne sessiz kalmayan isimlerden biri de Sinan Akçıl oldu.

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Sinan Akçıl’dan Netanyahu’nun oğluna mesaj: Baban seri bebek katili!

Masum sivillerin katledilmesine sessiz kalmayan Akçıl, Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya Twitter üzerinden mesaj gönderdi.

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Sinan Akçıl’dan Netanyahu’nun oğluna mesaj: Baban seri bebek katili!

"BABAN SERİ BEBEK KATİLİ"

Sinan Akçıl mesajında, Yair Netanyahu'ya babasının bebek katili olduğunu hatırlattı.

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Sinan Akçıl’dan Netanyahu’nun oğluna mesaj: Baban seri bebek katili!

Akçıl mesajının geri kalanında, "Hey Yair! Babanın bir seri bebek katili olduğunu biliyorsun değil mi? Binlerce insan öldükten sonra rahat uyuyabildin mi?" ifadelerini kullandı.

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Sinan Akçıl’dan Netanyahu’nun oğluna mesaj: Baban seri bebek katili!

MESAJINA GÖRÜLDÜ ATTI

Akçıl, dün de Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Yair Netanyahu mesajıma görüldü attı ama tahmin ettiğim gibi cevap yazamadı, bunlar sülalece korkak iyice anladım. Topun tüfeğin arkasına saklanıp aslan kesiliyorlar."