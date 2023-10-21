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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Bir anda ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Bir anda ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

12 yaşında Küçük İbo adıyla şöhreti yakalayan Halil İbrahim Küçük, 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden oldu. Dizilerde oynayan ve konserden konsere koşan Küçük İbo, bir anda ortadan kayboldu. Daha sonra sahnelere dönse de eski şöhretini bir daha yakalayamadı. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü ismi görenler çok şaşırdı. İşte Küçük İbo'nun değişimi...

Giriş Tarihi: 21.10.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 13:01
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İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Bir anda ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı

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İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Bir anda ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti. Sonrasında bu ortadan neden kaybolduğunu anlatan Küçük İbo, "Ergenlikte sesim değişti ve bunalıma girdim" olarak açıklamıştı Küçük İbo.

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İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Bir anda ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Daha sonrasında sahnelere geri dönen Küçük İbo bir daha eski popülerliğini yakalayamadı. Son halini ise görenler tanıyamadı.

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İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Bir anda ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

İşte Küçük İbo'nun son hali...

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İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Bir anda ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

Kahraman - Kahraman Kıral