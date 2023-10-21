İbrahim Tatlıses’in tahtına adaydı! Bir anda ortadan kaybolan Küçük İbo tanınmaz hale geldi

12 yaşında Küçük İbo adıyla şöhreti yakalayan Halil İbrahim Küçük, 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden oldu. Dizilerde oynayan ve konserden konsere koşan Küçük İbo, bir anda ortadan kayboldu. Daha sonra sahnelere dönse de eski şöhretini bir daha yakalayamadı. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü ismi görenler çok şaşırdı. İşte Küçük İbo'nun değişimi...