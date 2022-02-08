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Haberler Galeri Sinan Akçıl’dan ayrılan Burcu Kıratlı’dan 'üçüncü şahıs' açıklaması! Ayrılık nedeni…

Sinan Akçıl’dan ayrılan Burcu Kıratlı’dan 'üçüncü şahıs' açıklaması! Ayrılık nedeni…

İkinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, mutluluğu yine bulamadı. Geçtiğimiz haftalarda evlerini ayıran ünlü çift, boşanma davası açtı. Akçıl evlilik krizi yaşadıklarını söylerken geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülenen Kıratlı, ayrılık nedeniyle ilgili konuştu. Boşanma sebebi olarak gösterilen 'üçüncü bir kişi' iddiasını yanıtladı.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 13:08
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Sinan Akçıl’dan ayrılan Burcu Kıratlı’dan ’üçüncü şahıs’ açıklaması! Ayrılık nedeni…

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşandı. Ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edildi.

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Sinan Akçıl’dan ayrılan Burcu Kıratlı’dan ’üçüncü şahıs’ açıklaması! Ayrılık nedeni…

Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen çift yeniden bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu.

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Sinan Akçıl’dan ayrılan Burcu Kıratlı’dan ’üçüncü şahıs’ açıklaması! Ayrılık nedeni…

"EVLERİ AYIRDIK"

İkili mutluluğu ikinci evliliğinde de bulamadı. Akçıl, geçtiğimiz haftalarda Burcu Kıratlı ile evleri ayırdıklarını açıkladı. "Şu anda evlilik çıkmazındayız" diyen 39 yaşındaki Akçıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

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Sinan Akçıl’dan ayrılan Burcu Kıratlı’dan ’üçüncü şahıs’ açıklaması! Ayrılık nedeni…

"Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın."

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Sinan Akçıl’dan ayrılan Burcu Kıratlı’dan ’üçüncü şahıs’ açıklaması! Ayrılık nedeni…

"ANLAŞMALI BOŞANIYORUZ"

Burcu Kıratlı, önceki akşam Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yakın bir arkadaşının doğum gününü kutladıklarını söyleyen oyuncu, kız kıza eğlendiklerini söyledi.