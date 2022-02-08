08 Şubat 2022, Salı
Sinan Akçıl’dan ayrılan Burcu Kıratlı’dan 'üçüncü şahıs' açıklaması! Ayrılık nedeni…
İkinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, mutluluğu yine bulamadı. Geçtiğimiz haftalarda evlerini ayıran ünlü çift, boşanma davası açtı. Akçıl evlilik krizi yaşadıklarını söylerken geçtiğimiz akşam Bebek'te görüntülenen Kıratlı, ayrılık nedeniyle ilgili konuştu. Boşanma sebebi olarak gösterilen 'üçüncü bir kişi' iddiasını yanıtladı.
Giriş Tarihi: 08.02.2022 13:08
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