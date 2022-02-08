İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde Akkaş herkesi şaşırttı! Gözlerden uzak büyümüştü…

Usta sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş, film setinde başlayan birlikteliklerini 1983 yılında sonlandırmıştı. İkilinin bu ilişkiden olan kızları ise herkesi şaşırttı. Kardeşlerinin aksine gözlerden uzak büyüyen Melek Zübeyde Akkaş'ın fotoğrafları ortaya çıktı. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.