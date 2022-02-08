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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde Akkaş herkesi şaşırttı! Gözlerden uzak büyümüştü…

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde Akkaş herkesi şaşırttı! Gözlerden uzak büyümüştü…

Usta sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş, film setinde başlayan birlikteliklerini 1983 yılında sonlandırmıştı. İkilinin bu ilişkiden olan kızları ise herkesi şaşırttı. Kardeşlerinin aksine gözlerden uzak büyüyen Melek Zübeyde Akkaş'ın fotoğrafları ortaya çıktı. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 13:57
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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde Akkaş herkesi şaşırttı! Gözlerden uzak büyümüştü…

İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te noktalamıştı. İşte İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları…

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde Akkaş herkesi şaşırttı! Gözlerden uzak büyümüştü…

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde Akkaş herkesi şaşırttı! Gözlerden uzak büyümüştü…
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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde Akkaş herkesi şaşırttı! Gözlerden uzak büyümüştü…
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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın kızı Melek Zübeyde Akkaş herkesi şaşırttı! Gözlerden uzak büyümüştü…

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