12 Şubat 2022, Cumartesi
Sinan Akçıl’a boşanma davası açan Burcu Kıratlı'dan barışma sinyali
İkinci evliliklerinde de mutluluğu bulamayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde yeniden boşanma davası açmıştı. Uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine dönen Kıratlı, oyuncu sonrası gazetecilerle sohbet etti. Güzel oyuncu, ''Önümüzde sevgililer günü var. Sinan Bey'den bir hamle gelse barışır mısınız?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.
Giriş Tarihi: 12.02.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 10:22
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