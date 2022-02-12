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Haberler Galeri Sinan Akçıl’a boşanma davası açan Burcu Kıratlı'dan barışma sinyali

Sinan Akçıl’a boşanma davası açan Burcu Kıratlı'dan barışma sinyali

İkinci evliliklerinde de mutluluğu bulamayan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, geçtiğimiz günlerde yeniden boşanma davası açmıştı. Uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine dönen Kıratlı, oyuncu sonrası gazetecilerle sohbet etti. Güzel oyuncu, ''Önümüzde sevgililer günü var. Sinan Bey'den bir hamle gelse barışır mısınız?'' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Giriş Tarihi: 12.02.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 10:22
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Sinan Akçıl’a boşanma davası açan Burcu Kıratlı’dan barışma sinyali

Daha önce 'Aşk ve Mavi', 'Diriliş Ertuğrul' gibi dizilerde rol alan Burcu Kıratlı, yedi yıl aradan sonra 'Her Aşk Biraz Komiktir' adlı tiyatro oyunuyla sahnelere döndü. Önceki akşam Trump Avm'de gösterilen oyunu, yaklaşık 560 kişi izledi.

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Sinan Akçıl’a boşanma davası açan Burcu Kıratlı’dan barışma sinyali

YEDİ YIL SONRA YENİDEN SAHNEDE

Sahne sonrası gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, "Tiyatro ile geri dönmek çok mutluluk verici. Seyirciden anında reaksiyon almak muhteşem bir şey" dedi.

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Sinan Akçıl’a boşanma davası açan Burcu Kıratlı’dan barışma sinyali

"OYNADIĞIN OYUN KADERİNDİR"

Oyundaki rolünden bahseden Kıratlı, "Birbirini çok seven ama sürekli fikir ayrılıklarına düşen, çevredekilerin gazıyla boşanma sürecine giden ve tatlı kavgalar bir yaşayan çifti anlatıyor" dedi.

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Sinan Akçıl’a boşanma davası açan Burcu Kıratlı’dan barışma sinyali

32 yaşındaki ünlü isim, sözlerine; "Ben de geçen provalarda oyuncu arkadaşlarımdan birine 'Oynadığın oyun kaderindir. Ben de onu yaşıyorum' diyerek bunun şakasını yaptım" diye devam etti.

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Sinan Akçıl’a boşanma davası açan Burcu Kıratlı’dan barışma sinyali

"AŞK BİTİNCE DOST KALINMIYOR"

Boşanma süreciyle ilgili de konuşan Burcu Kıratlı, "Birbirimize bir düşmanlığımız ya da yaşattığımız kötü bir şey yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun" ifadelerini kullandı.