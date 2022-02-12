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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e büyük şok! Alacaklılar harekete geçti

Geçtiğimiz haftalarda milyonluk yüzükle Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler'in şirket borçlarını ödemediği ortaya çıkmıştı. Magazin gündemini sarsan olay sonrası Dinçerler'den açıklama gelmiş, borçların kendisine ait olmadığını söylemişti. Ancak özel bir banka, Dinçerler ve babası Burhan Dinçerler'in 10 milyon liralık borcu ödemediği gerekçesiyle harekete geçti.

Giriş Tarihi: 12.02.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 09:50
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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e büyük şok! Alacaklılar harekete geçti

Hadise'nin evlilik aşamasında olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler sıkıntılı günler yaşıyor. Özel bir banka, Dinçerler ve babası Burhan Dinçerler'in 10 milyon liralık borcu ödemediği gerekçesiyle harekete geçti.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e büyük şok! Alacaklılar harekete geçti

KAÇMA İHTİMALİ VAR

Banka, defalarca uyarıda bulunmalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti. Dinçerler'in mülklerini devredip kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle mallarına ihtiyati haciz talebinde bulundu. Mahkeme, talebi kabul etti.

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e büyük şok! Alacaklılar harekete geçti

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İş hayatında zor günler geçirdiği konuşulan Dinçerler'den sosyal medya üzerinden bir açıklama geldi. Kimseye borcu olmadığını söyleyen Dinçerler şu mesajı paylaştı:

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e büyük şok! Alacaklılar harekete geçti

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM"

"Çocukluğumdan beri ticaretin içerisinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim en temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir."

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Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e büyük şok! Alacaklılar harekete geçti

"Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler'in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum."