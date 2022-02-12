12 Şubat 2022, Cumartesi
Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler’e büyük şok! Alacaklılar harekete geçti
Geçtiğimiz haftalarda milyonluk yüzükle Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler'in şirket borçlarını ödemediği ortaya çıkmıştı. Magazin gündemini sarsan olay sonrası Dinçerler'den açıklama gelmiş, borçların kendisine ait olmadığını söylemişti. Ancak özel bir banka, Dinçerler ve babası Burhan Dinçerler'in 10 milyon liralık borcu ödemediği gerekçesiyle harekete geçti.
Giriş Tarihi: 12.02.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 09:50
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