Sinan Akçıl götürdü, Süperstar geri çevirmedi! Ajda Pekkan 3 yavru köpeğe yuva oldu

Sinan Akçıl'ın çağrısına kayıtsız kalmayan Ajda Pekkan, Nilsu Berfin Aktaş'ın üç yavru köpeğini birden sahiplendi. Süperstar'ın minik dostlara verdiği isimler dikkat çekti.

Süperstar Ajda Pekkan, yürekleri ısıtan bir haberle gündeme geldi.

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın köpeğinin üç yavru dünyaya getirmesinin ardından Sinan Akçıl, minik dostlara sıcak bir yuva bulmak için harekete geçti.

SİNAN AKÇIL GÖTÜRDÜ, SÜPERSTAR GERİ ÇEVİRMEDİ! Yavruların sahiplendirilmesi için çözüm arayan Akçıl'ın aklına hayvanlara olan düşkünlüğüyle bilinen Ajda Pekkan geldi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN YAVRULARINA YUVA OLDU Üç yavru köpekle birlikte Süperstar'ı ziyaret eden Sinan Akçıl'ın bu çağrısına kayıtsız kalmayan Pekkan, yavruların hiçbirini geri çevirmedi.

Üç köpeği birden sahiplenerek yeni yuvaları olan ünlü sanatçı, minik dostlara Chanel, Coco ve Jordan isimlerini verdi.