"Kasımda aşk başkadır" Var Mısın Yok Musun'da Esra Erol'dan oğluna sürpriz

Esra Erol, Var Mısın Yok Musun? stüdyosunda küçük oğlu Ömer'in doğum gününü kutladığı anları paylaştı. Oğluna "Kasımda aşk başkadır, iyi ki doğdun küçük adamım" sözleriyle seslenen ünlü sunucunun duygusal paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

ATV ekranlarının uzun soluklu ve sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da ile izleyicilerin karşısına çıkan, aynı zamanda Var Mısın Yok Musun? yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Aile yaşantısından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgisini çeken ünlü sunucu, son olarak küçük oğlu Ömer'in yeni yaşını kutladığı duygusal anlarla takipçilerinin kalbine dokundu.

OĞLUNUN YENİ YAŞINI STÜDYODA KUTLADI Erol, küçük oğlu Ömer'in doğum gününü Var Mısın Yok Musun? stüdyosunda kutladı. İş ortamının sıcaklığıyla annelik duygusunun bir araya geldiği özel anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, takipçilerine hem keyifli hem de duygusal anlar yaşattı.

"KASIMDA AŞK BAŞKADIR" Ünlü sunucu, oğluna duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi: "Kasımda aşk başkadır... İyi ki doğdun küçük adamım... Boyun küçük, kalbimdeki yerin kocaman. Benim küçük adamım, büyük aşkım."

2010 yılında medya yapımcısı ve iş insanı Ali Özbir ile nikâh masasına oturan Esra Erol, gözlerden uzak ancak sağlam temellere dayanan evliliğiyle dikkat çekiyor. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftin İdris Ali ve Ömer adında iki oğlu bulunuyor.