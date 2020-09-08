Bergüzar Korel hasta çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü: Hepinizi ifşa edeceğim

Oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada bir yardım kampanyası başlattı. Hasta çocuklara yardımda bulunan markaların reklamını yapacağını duyuran Korel, son yaptığı paylaşımla isyan etti. Bergüzar Korel SMA hastası çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü.