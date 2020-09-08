ANA SAYFA
Bergüzar Korel hasta çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü: Hepinizi ifşa edeceğim
Oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada bir yardım kampanyası başlattı. Hasta çocuklara yardımda bulunan markaların reklamını yapacağını duyuran Korel, son yaptığı paylaşımla isyan etti. Bergüzar Korel SMA hastası çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü.
Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:20
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8