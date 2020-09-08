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Bergüzar Korel hasta çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü: Hepinizi ifşa edeceğim

Oyuncu Bergüzar Korel, SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada bir yardım kampanyası başlattı. Hasta çocuklara yardımda bulunan markaların reklamını yapacağını duyuran Korel, son yaptığı paylaşımla isyan etti. Bergüzar Korel SMA hastası çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 08.09.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 09:20
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Bergüzar Korel hasta çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü: Hepinizi ifşa edeceğim

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, iki ay önce SMA hastası çocuklara ilaç parası toplamak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Sanatçı, hasta çocuklara yardımda bulunan firmaların reklamını yapacağını açıkladı.

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Bergüzar Korel hasta çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü: Hepinizi ifşa edeceğim

Korel'in başlattığı yardım kampanyası sayesinde hasta yavrularımız yeniden hayata bağlandı.

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Bergüzar Korel hasta çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü: Hepinizi ifşa edeceğim

Korel, bazı ünlülerin SMA hastası çocuğu olan ailelerden paylaşım karşılığında ücret talep ettiğini duyduğunda ise çıldırdı.

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Bergüzar Korel hasta çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü: Hepinizi ifşa edeceğim

Instagram hesabının hikaye bölümünden seslenen oyuncu, "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar... Hepinizi tek tek deşifre edeceğim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Bergüzar Korel hasta çocukların ailelerinden para isteyen ünlülere ateş püskürdü: Hepinizi ifşa edeceğim

Korel, SMA'lı çocukların ilaç ihtiyaçları için Sağlık Bakanı'na seslenmiş ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.