-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Moda eğitimi için Londra'ya giden Sibil Çetinkaya, yıllar sonra yeniden üniversite sıralarına döndü. Sekiz ay İngiltere'de yaşayacak olan fenomen isim, okulunun ilk gününden heyecanını ve sınıftaki not tutma alışkanlıklarını takipçileriyle paylaştı.

Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında 1

Bir dönem Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında 2

722 bin takipçili Instagram hesabından iş hayatından ailesine kadar pek çok anını takipçileriyle paylaşan Çetinkaya, bu kez yıllar sonra yeniden üniversite eğitimi almaya başlamasıyla dikkat çekti.

Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında 3

Moda yönetimi eğitimi için İngiltere'ye giden ve sekiz ay boyunca Londra'da yaşayacak olan fenomen isim, okulunun ilk gününden peş peşe paylaşımlar yaptı.

Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında 4

LONDRA'DAKİ İLK DERS GÜNÜNÜ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

İlk dersine gitmek için hazırlanan fenomen isim, okul kombini konusunda fazla özenli görünmek istemediğini belirterek, "Bu kız ne kadar kasmış demesinler" ifadelerini kullandı.

Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında 5

Fashion Business dersi alacağı için oldukça hevesli olduğunu dile getiren Çetinkaya, yıllar sonra yeniden kullanacağı ders not defterini de gösterdi. Ardından ilk dersine gitmek üzere metroya bindi.

Ders çıkışında yeniden kamera karşısına geçen Çetinkaya, okulunun ilk gününün oldukça verimli geçtiğini söyledi. Öğretmenini çok sevdiğini ve dersten büyük keyif aldığını belirten fenomen isim, sınıftaki not tutma alışkanlıklarına da değindi.

Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında 6

SINIFTA DİJİTAL YÖNTEM YERİNE KALEM VE DEFTERİ TERCİH ETTİ

Sınıf arkadaşlarının çoğunun bilgisayar kullanarak not tuttuğunu anlatan Sibil Çetinkaya, kendisinin ise klasik yöntemden vazgeçmediğini söyledi. Ders boyunca notlarını defterine yazdığını belirten fenomen isim, sınıf arkadaşlarıyla da kısa sürede kaynaştı.

Eve döndüğünde tamamlaması gereken iki ödevi olduğunu açıklayan Çetinkaya, Londra'daki eğitim sürecini gün gün takipçileriyle paylaşmaya devam edeceğinin sinyalini verdi.

Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında 7

DUA LİPA'YA BENZERLİĞİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilmesiyle de gündeme gelmişti. Londra'da sık sık Dua Lipa ile karıştırıldığını ve sokakta durdurulduğunu anlatan fenomen isim, yaşadığı bir olayı şu sözlerle paylaşmıştı:

"Dün Londra'da yemekteydik. Bir adam gelip 'Dua Lipa'ya çok benziyorsunuz' demişti."

Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında 8

SİBİL'İN EĞİTİM HAYATI

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'nın eğitim hayatı da dikkat çekiyor.

Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında öğrenci değişim programıyla İngiltere'ye giden Çetinkaya, University of Roehampton'da altı ay eğitim aldı.

Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında 9

Londra'da bulunduğu dönemde çocukluk hayali olan oyunculuk için de adım atan fenomen isim, Londra Müzik ve Sahne Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) ek oyunculuk dersleri aldı.

Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi
Sonraki Galeri
Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin