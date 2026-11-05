Sibil Çetinkaya'dan 32 yaşında yeni başlangıç! Yıllar sonra üniversite sıralarında

Moda eğitimi için Londra'ya giden Sibil Çetinkaya, yıllar sonra yeniden üniversite sıralarına döndü. Sekiz ay İngiltere'de yaşayacak olan fenomen isim, okulunun ilk gününden heyecanını ve sınıftaki not tutma alışkanlıklarını takipçileriyle paylaştı.

Bir dönem Şükrü Özyıldız ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

722 bin takipçili Instagram hesabından iş hayatından ailesine kadar pek çok anını takipçileriyle paylaşan Çetinkaya, bu kez yıllar sonra yeniden üniversite eğitimi almaya başlamasıyla dikkat çekti.

Moda yönetimi eğitimi için İngiltere'ye giden ve sekiz ay boyunca Londra'da yaşayacak olan fenomen isim, okulunun ilk gününden peş peşe paylaşımlar yaptı.

LONDRA'DAKİ İLK DERS GÜNÜNÜ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI İlk dersine gitmek için hazırlanan fenomen isim, okul kombini konusunda fazla özenli görünmek istemediğini belirterek, "Bu kız ne kadar kasmış demesinler" ifadelerini kullandı.