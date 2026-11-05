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Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Boşanmanın ardından karşılıklı suçlamalarla gündeme gelen Sahra Işık ile İdris Aybirdi arasında gerilim yeniden tırmandı. Işık, eski eşine ait olduğunu öne sürdüğü ses kaydını sosyal medyada paylaşırken kayıttaki sözler ve paylaşımına eklediği not dikkat çekti.

Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi 1

Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sahra Işık, iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Pamir, 12 Haziran 2025'te dünyaya gelmişti. Yaklaşık yedi yıl süren evlilik, bu yıl tek celsede sona erdi. Ancak boşanmanın ardından eski eşler arasındaki tartışmalar gündemden düşmedi.

Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi 2

AŞK İDDİASI GERÇEK ÇIKMIŞTI

Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Seray Kaya ile aşk yaşadığını öne sürmüştü. Aybirdi ise söz konusu iddiayı reddetmişti.

Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi 3

Aybirdi'nin ekim ayında Seray Kaya ile ilişkisini sosyal medya hesabından duyurması, eski eşler arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirmişti. Seray Kaya tartışmasının üzerinden haftalar geçerken Sahra Işık, bu kez eski eşine ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını takipçileriyle paylaştı.

Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi 4

ESKİ EŞİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ SES KAYDINI PAYLAŞTI

Kayıtta konuşan bir erkeğin, bir kadının boyu ve fiziği hakkında yorum yaptığı, ardından da "Yasaklı madde sokarım" dediği duyuluyor.

Aynı kayıtta Işık'ın, "Ünlü olmaya çalışıyorsun herhalde, ben seni yeterince ünlü etmiştim" sözleriyle karşılık verdiği aktarıldı.

Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi 5

PAYLAŞIMINA EKLEDİĞİ NOT MERAK UYANDIRDI

Işık, "Coming soon" yazılı hikâyesine "Seni bekleyen o çocuk affetmez..." notunu da ekleyerek yeni paylaşımların geleceğini ima etti. Söz konusu ses kaydına ilişkin İdris Aybirdi'den henüz bir açıklama gelmedi.

Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi 6

YASAKLI MADDE İDDİASI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

İdris Aybirdi'nin sessizliği dikkat çekerken yasaklı madde konusu, eski eşler arasında daha önce de gündeme gelmişti.

Ekim ayında Gel Konuşalım programına konuk olan Sahra Işık, eski eşinin kendisi hakkında yasaklı madde kullandığı ve çocuğuna bakmadığı iddialarıyla dava açtığını söylemişti. Işık, söz konusu suçlamaları "Tamamen asılsız ve çok çirkin iftiralar" sözleriyle reddetmişti.

Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi 7

İdris Aybirdi ise dört aydır oğlu Pamir'i görüntülü görüşmeyle dahi göremediğini öne sürmüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir soruşturma yürütüldüğünü belirten Aybirdi, Gel Konuşalım programı hakkında RTÜK'e şikâyette bulunacağını ve tazminat davası açacağını duyurmuştu.

Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi 8

Sahra Işık'ın aynı konuyu bu kez eski eşine ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydıyla gündeme getirmesi, boşanmanın ardından başlayan tartışmanın devam edeceğine işaret ediyor.

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