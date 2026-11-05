Olaylı boşanmada sular durulmuyor: Sahra Işık'tan ses kaydı hamlesi

Boşanmanın ardından karşılıklı suçlamalarla gündeme gelen Sahra Işık ile İdris Aybirdi arasında gerilim yeniden tırmandı. Işık, eski eşine ait olduğunu öne sürdüğü ses kaydını sosyal medyada paylaşırken kayıttaki sözler ve paylaşımına eklediği not dikkat çekti.

Survivor yarışmasındaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sahra Işık, iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin oğulları Pamir, 12 Haziran 2025'te dünyaya gelmişti. Yaklaşık yedi yıl süren evlilik, bu yıl tek celsede sona erdi. Ancak boşanmanın ardından eski eşler arasındaki tartışmalar gündemden düşmedi.

AŞK İDDİASI GERÇEK ÇIKMIŞTI Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi'nin Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Seray Kaya ile aşk yaşadığını öne sürmüştü. Aybirdi ise söz konusu iddiayı reddetmişti.

Aybirdi'nin ekim ayında Seray Kaya ile ilişkisini sosyal medya hesabından duyurması, eski eşler arasındaki tartışmayı yeniden alevlendirmişti. Seray Kaya tartışmasının üzerinden haftalar geçerken Sahra Işık, bu kez eski eşine ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını takipçileriyle paylaştı.

ESKİ EŞİNE AİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ SES KAYDINI PAYLAŞTI Kayıtta konuşan bir erkeğin, bir kadının boyu ve fiziği hakkında yorum yaptığı, ardından da "Yasaklı madde sokarım" dediği duyuluyor. Aynı kayıtta Işık'ın, "Ünlü olmaya çalışıyorsun herhalde, ben seni yeterince ünlü etmiştim" sözleriyle karşılık verdiği aktarıldı.