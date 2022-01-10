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Haberler Galeri Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkından ilk fotoğraf geldi! Hakan Ural paylaştı…

Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkından ilk fotoğraf geldi! Hakan Ural paylaştı…

Bir süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündem olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, ayrılığın ardından Melisa Ural ile birliktelik yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Çiftin ilk karesi Hakan Ural'dan geldi. Doğum gününü çocuklarıyla kutlayan ünlü sunucu, müstakbel damadı ve kızıyla olan fotoğrafını paylaştı.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 13:26
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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkından ilk fotoğraf geldi! Hakan Ural paylaştı…

Hakan Ural, kızı Melisa Ural ve müstakbel damadıyla! Sibel Can'ın kızı Hülya Avşar'ın damadını kaptı aşkın ilk karesi ortaya çıktı...

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkından ilk fotoğraf geldi! Hakan Ural paylaştı…

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hakan Ural'ın Instagram'ında ortaya çıktı.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkından ilk fotoğraf geldi! Hakan Ural paylaştı…

1 Ocak'ta yeni yaşını kutlayan Hakan Ural'a sürpriz yapan Melisa Ural ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ilk karesi böylece ortaya çıkmış oldu.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkından ilk fotoğraf geldi! Hakan Ural paylaştı…

Hakan Ural'ın paylaşımı ile ortaya çıkan bu fotoğraf kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkından ilk fotoğraf geldi! Hakan Ural paylaştı…

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu uzun bir süre aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırmıştı. İddialara göre Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının şiddet olaylarına karışmasından rahatsız oldu.