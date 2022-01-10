Sibel Can’ın kızı Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkından ilk fotoğraf geldi! Hakan Ural paylaştı…

Bir süredir aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Melisa Ural ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı ilişkiyle gündem olan Alaattin Kadayıfçıoğlu, ayrılığın ardından Melisa Ural ile birliktelik yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Çiftin ilk karesi Hakan Ural'dan geldi. Doğum gününü çocuklarıyla kutlayan ünlü sunucu, müstakbel damadı ve kızıyla olan fotoğrafını paylaştı.