Sıdıka dizisinin Samim'i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka'nın ağabeyi...

1997 ile 2003 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye'nin unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran Sıdıka dizisi hala adından söz ettirmeyi başarıyor. Yıllar önce sona eren Sıdıka dizisinin Samim karakteri hala unutulmadı. Sıdıka'nın ağabeyi rolündeki Samim'in kardeşi ve ustasıyla yaşadıkları ise dizinin unutulmaz anları olarak hafızalara kazındı. Samim rolündeki Hakan Tanfer bakın şimdilerde ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 10.01.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 13:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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