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Haberler Galeri Sıdıka dizisinin Samim'i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka'nın ağabeyi...

Sıdıka dizisinin Samim'i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka'nın ağabeyi...

1997 ile 2003 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye'nin unutulmaz dizileri arasına adını yazdıran Sıdıka dizisi hala adından söz ettirmeyi başarıyor. Yıllar önce sona eren Sıdıka dizisinin Samim karakteri hala unutulmadı. Sıdıka'nın ağabeyi rolündeki Samim'in kardeşi ve ustasıyla yaşadıkları ise dizinin unutulmaz anları olarak hafızalara kazındı. Samim rolündeki Hakan Tanfer bakın şimdilerde ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 10.01.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 13:55
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Sıdıka dizisinin Samim’i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka’nın ağabeyi...

Yıllar önce Türkiye'nin merakla takip ettiği Sıdıka dizisinin sevilen karakteri Samim'e hayat veren Hakan Tanfer son haliyle dikkat şekti. Hakan Tanfer, Sıdıka dizinde ağabey Samim rolüyle ekranlara gelmişti. Sıdıka yayınlandığı 1997 yılından 2003 yılına kadar Türk televizyon tarihine damga vurdu. Yıllar önce sona eren Sıdıka dizisinin Samim karakteri hala unutulmadı. Peki Samim rolü ile hafızalara kazınan Hakan Tanfer şimdilerde ne yapıyor. İşte Hakan Tanfer'in son hali.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıdıka dizisinin Samim’i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka’nın ağabeyi...

Sıdıka'nın ağabeyi rolündeki Samim'in kardeşi ve ustasıyla yaşadıkları ise dizinin unutulmaz anları olarak hafızalara kazındı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen

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Sıdıka dizisinin Samim’i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka’nın ağabeyi...

Sıdıka'nın ağabeyi Samim rolündeki Hakan Tanfer bakın şimdilerde ne yapıyor? İşte Sıdıka'nın unutulmaz karakteri Samim'in son hali.

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Sıdıka dizisinin Samim’i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka’nın ağabeyi...

Hakan Tanfer daha sonra rol aldığı Şaşıfelek Çıkmazı ve Çatısız Kadınlar projelerinin tutmaması üzerine ortadan kayboldu.

İşte ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri.

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Sıdıka dizisinin Samim’i canlandıran Hakan Tanfer şimdi ne yapıyor? Sıdıka’nın ağabeyi...

İşte Hakan Tanfer'in son hali...