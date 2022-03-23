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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural aşka geldi! Sevgilisine romantik sürpriz

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural geçtiğimiz Ağustos ayında Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisini ailesiyle tanıştıran ve onay alan Ural, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yeni yaşını "Benim favorim" dediği çocukluk fotoğraflı pasta ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.03.2022 17:02 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 17:02
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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural aşka geldi! Sevgilisine romantik sürpriz

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural aşka geldi! Sevgilisine romantik sürpriz

Anne Sibel Can ile baba Hakan Ural'dan onayı alan genç çift ilk aşk pozlarını geçtiğimiz haftalarda vermişti.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural aşka geldi! Sevgilisine romantik sürpriz

Melisa Ural, son olarak sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural aşka geldi! Sevgilisine romantik sürpriz

Melisa Ural, sevgilisinin yeni yaşına özel çocukluk fotoğrafını pastasının üzerine bastırdı.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural aşka geldi! Sevgilisine romantik sürpriz

"Benim favorim" dediği çocukluk fotoğraflı pasta ile paylaşım yapan Melisa Ural'a "Körkütük aşık" yorumları yapıldı.