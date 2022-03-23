Sibel Can’ın kızı Melisa Ural aşka geldi! Sevgilisine romantik sürpriz

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural geçtiğimiz Ağustos ayında Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisini ailesiyle tanıştıran ve onay alan Ural, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yeni yaşını "Benim favorim" dediği çocukluk fotoğraflı pasta ile paylaştı.