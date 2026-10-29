Gamze Erçel'in annesinden kalan yüzüğü kestirmesine neden olan olay

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel, annesi Aylin Erçel'den hatıra kalan yüzüğü parmağındaki şişlik nedeniyle kestirmek zorunda kaldı. Yaşadığı talihsiz olayı sosyal medyada paylaşan Erçel, manevi değeri yüksek hatırayla gündeme gelirken Hande Erçel de annesini duygusal bir paylaşımla andı.

Oyuncu Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel, anneleri Aylin Erçel'i 2019 yılında kanser nedeniyle kaybetmişti. Annelerinin ardından birbirlerine daha da sıkı sarılan iki kardeş, bu kez Gamze Erçel'in yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme geldi.

ANNESİNDEN KALAN YÜZÜĞÜ KESTİRMEK ZORUNDA KALDI İkinci kez anne olmak için gün sayan Gamze Erçel, hamilelik sürecinde yaşadığı şişlik nedeniyle beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Merhum annesi Aylin Erçel'den kalan ve kendisi için büyük manevi değer taşıyan yüzükle uyuyan Erçel, sabah uyandığında parmağının şiştiğini fark etti.

Yüzüğü çıkarmak için uğraşmasına rağmen başarılı olamayan Erçel, çözümü kuyumcuya gitmekte buldu. Parmağındaki şişlik nedeniyle yüzüğü kestirmek zorunda kalan ünlü isim, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Annesinden kalan hatırayı bu şekilde çıkarmak zorunda kalması, yaşadığı talihsizliğe duygusal bir boyut da kattı.

"BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR YÜZÜKTÜ" Erçel, sosyal medya paylaşımında yaşadığı talihsizliği şu sözlerle anlattı: "Sabahtan beri neyle uğraştığıma inanamazsınız. Gece yüzüklerle uyumuşum. Sabah uyandığımda parmaklarım o kadar şişmişti ki yüzüğümü ne yaptıysam çıkaramadım. En sonunda kuyumcuda kestirmek zorunda kaldık. Üstelik annemden hatıra kalan, benim için çok kıymetli bir yüzüktü."