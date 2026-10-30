Ailenin ilk torunu! Sibel Can'ın gelininden baba-kız pozu

Sibel Can ve Hakan Ural'ın torunu Lina'dan yeni kare geldi. Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya'nın paylaştığı baba-kız pozu, minik Lina'nın akvaryumla tanıştığı anları ortaya çıkardı.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın 1999 yılında sona eren evliliklerinden Engincan ve Melisa adında iki çocukları dünyaya geldi. Yaklaşık 11 yıl süren evliliklerini noktalayan çift, yıllar içinde farklı hayatlar kurdu.

AİLENİN İLK TORUNU Ailenin büyük oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile Bodrum'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Evliliklerinin ardından anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin Lina adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Lina'nın doğumuyla Sibel Can ve Hakan Ural ilk kez torun sahibi olmanın sevincini yaşarken, Melisa Ural da hala olmanın mutluluğuna kavuştu.

Sosyal medya paylaşımlarında kızlarının yüzünü göstermemeyi tercih eden Engincan Ural ve Merve Kaya, bu kez de geleneklerini bozmadı. Merve Kaya, baba-kızın birlikte çekilen karesini kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

MİNİK LİNA'DAN SON GÖRÜNTÜ Paylaşımda minik Lina'nın akvaryumla tanıştığı anlar da dikkat çekti. Babasıyla birlikte objektif karşısına geçen Lina'nın sevimli hali, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.