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Ailenin ilk torunu! Sibel Can'ın gelininden baba-kız pozu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sibel Can ve Hakan Ural'ın torunu Lina'dan yeni kare geldi. Engincan Ural'ın eşi Merve Kaya'nın paylaştığı baba-kız pozu, minik Lina'nın akvaryumla tanıştığı anları ortaya çıkardı.

Ailenin ilk torunu! Sibel Can'ın gelininden baba-kız pozu 1

Sibel Can ile Hakan Ural'ın 1999 yılında sona eren evliliklerinden Engincan ve Melisa adında iki çocukları dünyaya geldi. Yaklaşık 11 yıl süren evliliklerini noktalayan çift, yıllar içinde farklı hayatlar kurdu.

Ailenin ilk torunu! Sibel Can'ın gelininden baba-kız pozu 2

AİLENİN İLK TORUNU

Ailenin büyük oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile Bodrum'da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Evliliklerinin ardından anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin Lina adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Lina'nın doğumuyla Sibel Can ve Hakan Ural ilk kez torun sahibi olmanın sevincini yaşarken, Melisa Ural da hala olmanın mutluluğuna kavuştu.

Ailenin ilk torunu! Sibel Can'ın gelininden baba-kız pozu 3

Sosyal medya paylaşımlarında kızlarının yüzünü göstermemeyi tercih eden Engincan Ural ve Merve Kaya, bu kez de geleneklerini bozmadı. Merve Kaya, baba-kızın birlikte çekilen karesini kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

Ailenin ilk torunu! Sibel Can'ın gelininden baba-kız pozu 4

MİNİK LİNA'DAN SON GÖRÜNTÜ

Paylaşımda minik Lina'nın akvaryumla tanıştığı anlar da dikkat çekti. Babasıyla birlikte objektif karşısına geçen Lina'nın sevimli hali, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Ailenin ilk torunu! Sibel Can'ın gelininden baba-kız pozu 5

BOŞANIP BAMBAŞKA HAYATLAR KURDULAR

Sibel Can ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatında yeni bir sayfa açan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile evlendi. Bu evlilikten Gisella adında bir kız çocuğu dünyaya geldi. Böylece Hakan Ural, Engincan ve Melisa'nın yanı sıra Gisella'nın da babası oldu.

Ailenin ilk torunu! Sibel Can'ın gelininden baba-kız pozu 6

Sibel Can da Hakan Ural ile boşanmasının ardından 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Emir adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Sibel Can ve Sulhi Aksüt'ün evliliği ise 2010 yılında sona erdi.

Ailenin ilk torunu! Sibel Can'ın gelininden baba-kız pozu 7

OĞLUNUN MEZUNİYETİYLE GURUR DUYMUŞTU

Eğitim hayatına önem veren Emir Aksüt, üniversite eğitimini İngiltere'de bulunan Westminster Üniversitesi'nde tamamladı. Ünlü şarkıcı, oğlunun mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı..

Emir'in diploma aldığı anı yayımlayan Sibel Can, paylaşımına "Canım oğlum tebrikler. Seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum" notunu eklemişti. Ünlü şarkıcının oğluna yönelik bu gurur dolu sözleri de takipçilerinden ilgi görmüştü.

Ailenin ilk torunu! Sibel Can'ın gelininden baba-kız pozu 8

Sibel Can ve Hakan Ural'ın farklı evliliklerinden büyüyen çocukları ve torunlarıyla genişleyen aileleri, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez ailenin gündemine ise minik Lina'nın babasıyla verdiği sevimli poz yerleşti.

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