Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike

Altı Üstü İstanbul'un 19. bölümünde Uzay'ın intikam planları Emir, Sado ve Mert'i büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Naz, Emir'i yeniden hayallerine döndürmek için mücadele ederken Melek'in vereceği karar da dengeleri değiştirecek.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on dokuzuncu bölümüyle 2 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

19. BÖLÜM ÖZETİ Sevdiklerine verdiği sözleri tutmaya çalışan Emir, Uzay'ın sınır tanımayan intikam hırsı yüzünden hayallerinden vazgeçer. Ancak Emir'in bilmediği bir şey vardır: Arkadaşları da artık Uzay'ın hedefindedir ve hepsi tehlikededir. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 19. BÖLÜM 2. TANITIM FRAGMANI I AŞK MI, YOKSA YENİ BİR GÜÇ SAVAŞI MI?

Naz ise Emir'in yeniden hayallerine tutunması için çabalıyordur. Bu defa Naz'ın vazgeçmeye niyeti yoktur. Her şeyden habersiz ailesi için çabalayan Emir'in yanı sıra Sado ve Mert de ondan habersiz kendisi için mücadele ediyordur. Ancak bilmedikleri şey, Uzay'ın çoktan onlara tuzaklar kurmuş olmasıdır.

TEHLİKE KAPIYA DAYANIYOR Ameliyat için yola çıkan Hasan ise beraberinde getirdiği sırların içinde sıkışıp kalmıştır. Zihnini kemiren sorular onu geçmişin izlerine götürür. Gördükleri anı mıdır, yoksa bir kâbus mudur? ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 19. BÖLÜM 1. TANITIM FRAGMANI I İNTİKAM ATEŞİ HER ŞEYİ YAKACAK!