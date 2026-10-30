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Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altı Üstü İstanbul'un 19. bölümünde Uzay'ın intikam planları Emir, Sado ve Mert'i büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor. Naz, Emir'i yeniden hayallerine döndürmek için mücadele ederken Melek'in vereceği karar da dengeleri değiştirecek.

Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike 1

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, on dokuzuncu bölümüyle 2 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikâyesiyle olduğu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike 2

19. BÖLÜM ÖZETİ

Sevdiklerine verdiği sözleri tutmaya çalışan Emir, Uzay'ın sınır tanımayan intikam hırsı yüzünden hayallerinden vazgeçer. Ancak Emir'in bilmediği bir şey vardır: Arkadaşları da artık Uzay'ın hedefindedir ve hepsi tehlikededir.

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Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike 3

Naz ise Emir'in yeniden hayallerine tutunması için çabalıyordur. Bu defa Naz'ın vazgeçmeye niyeti yoktur. Her şeyden habersiz ailesi için çabalayan Emir'in yanı sıra Sado ve Mert de ondan habersiz kendisi için mücadele ediyordur. Ancak bilmedikleri şey, Uzay'ın çoktan onlara tuzaklar kurmuş olmasıdır.

Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike 4

TEHLİKE KAPIYA DAYANIYOR

Ameliyat için yola çıkan Hasan ise beraberinde getirdiği sırların içinde sıkışıp kalmıştır. Zihnini kemiren sorular onu geçmişin izlerine götürür. Gördükleri anı mıdır, yoksa bir kâbus mudur?

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Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike 5

Alina'nın Sado'dan sakladıkları ise giderek ayağına dolanıyordur. Alina, gitgide bir çıkmaza sürüklenirken sonunu hesap etmeden daha büyük hamleler yapar.

Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike 6

Tüm bu yaşananların arasında Melek de kendisine bir taraf seçmek zorundadır. Uzay'a duyduğu öfke, onu Ziyankârlıklarla iş birliği yapmaya götürür.

Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike 7

Ancak Melek, attığı her adımda başka bir kapının kapandığını görür. Bu durum onu daha da öfkelendirir. Sonunda seçimini Uzay'dan yana kullanır.

Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike 8

Uzay ise henüz son sözünü söylememiştir. Sevdikleri için savaşan Emir, Sado ve Mert'i daha kötü bir son beklemektedir. Ayrı yollarda mücadele veren üç arkadaş, geleceklerini altüst edecek bir gecenin yaklaştığından habersizdir…

Altı Üstü İstanbul’da Uzay’ın intikam planı büyüyor! Emir ve arkadaşlarını bekleyen tehlike 9

Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet), Sacide Taşaner (Pamuk) ve Erkan Can (Hikmet).

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