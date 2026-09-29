Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı

1999 yılında boşanan Sibel Can ve Hakan Ural'ın torunu Lina, 1 yaşına bastı. Aile arasında düzenlenen doğum günü kutlamasından renkli kareleri Melisa Ural paylaşırken, Hakan Ural'ın torunuyla verdiği poz da sosyal medyada ilgi gördü.

Sibel Can ve Hakan Ural'ın 11 yıllık evliliğinden dünyaya gelen Engincan ve Melisa Ural, yıllar içinde magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasına girdi.

Anne ve babalarının 1999'daki boşanmasının ardından gözlerden uzak büyüyen Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı. Ünlü çiftin evliliği, aileye kısa süre sonra gelen güzel haberle de bambaşka bir heyecan kattı.

Engincan Ural, Merve Kaya ile evliliğinin ardından baba olmanın sevincini yaşadı. Çiftin dünyaya gelen kızları Lina ise Sibel Can ve Hakan Ural'a ilk kez babaanne ve dede olma mutluluğunu tattırdı.

MİNİK LİNA'YA 1 YAŞ KUTLAMASI Kardeşinin baba olmasıyla ilk kez hala olan Melisa Ural da yeğeni Lina'nın büyümesine tanıklık ediyor. Lina'nın 1. yaş günü için yapılan kutlamadan renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.