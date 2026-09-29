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Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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1999 yılında boşanan Sibel Can ve Hakan Ural'ın torunu Lina, 1 yaşına bastı. Aile arasında düzenlenen doğum günü kutlamasından renkli kareleri Melisa Ural paylaşırken, Hakan Ural'ın torunuyla verdiği poz da sosyal medyada ilgi gördü.

Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı 1

Sibel Can ve Hakan Ural'ın 11 yıllık evliliğinden dünyaya gelen Engincan ve Melisa Ural, yıllar içinde magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasına girdi.

Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı 2

Anne ve babalarının 1999'daki boşanmasının ardından gözlerden uzak büyüyen Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlenerek hayatında yeni bir sayfa açtı. Ünlü çiftin evliliği, aileye kısa süre sonra gelen güzel haberle de bambaşka bir heyecan kattı.

Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı 3

Engincan Ural, Merve Kaya ile evliliğinin ardından baba olmanın sevincini yaşadı. Çiftin dünyaya gelen kızları Lina ise Sibel Can ve Hakan Ural'a ilk kez babaanne ve dede olma mutluluğunu tattırdı.

Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı 4

MİNİK LİNA'YA 1 YAŞ KUTLAMASI

Kardeşinin baba olmasıyla ilk kez hala olan Melisa Ural da yeğeni Lina'nın büyümesine tanıklık ediyor. Lina'nın 1. yaş günü için yapılan kutlamadan renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı 5

Melisa Ural'ın paylaşımlarında, abisi Engincan Ural'ın kızı Lina ile verdiği poz da yer aldı. Lina'nın yüzü paylaşımda görünmezken sarı saçlarıyla sevimli görüntüsü dikkat çekti.

Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı 6

Doğum günü kutlamasında Sibel Can'ın geçmişte iş insanı Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt de yer aldı. Emir Aksüt de minik Lina ile birlikte poz vermeyi ihmal etmedi.

Engincan Ural ile Merve Kaya'nın kızı Lina 1 yaşına bastı 7

Melisa Ural tarafından paylaşılan doğum günü kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

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