Survivor 2026 sezonunda da yarışan Nefise Karatay, hasta yatağından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini korkuttu.

"YEMEDEN İÇMEDEN KESİLDİM"

"Son günler benim için biraz zor geçti" diyen ünlü yarışmacı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Ağır bir enfeksiyon/zehirlenme şüphesiyle şu an ayakta duracak hâlim kalmadı. Defalarca rahatsızlandım ve yemeden içmeden kesildim."