Survivor Nefise Karatay’dan korkutan paylaşım! "Ayakta duracak hâlim kalmadı"
Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Nefise Karatay, ağır bir enfeksiyon ve zehirlenme şüphesi nedeniyle hastanelik oldu. Hasta yatağından yaşadığı zorlu süreci anlatan Karatay, "Ayakta duracak hâlim kalmadı, yemeden içmeden kesildim" sözleriyle sevenlerini korkuttu.
Survivor 2026 sezonunda da yarışan Nefise Karatay, hasta yatağından yaptığı paylaşımlarla sevenlerini korkuttu.
"YEMEDEN İÇMEDEN KESİLDİM"
"Son günler benim için biraz zor geçti" diyen ünlü yarışmacı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:
"Ağır bir enfeksiyon/zehirlenme şüphesiyle şu an ayakta duracak hâlim kalmadı. Defalarca rahatsızlandım ve yemeden içmeden kesildim."
SEREN AY ÇETİN YALNIZ BIRAKMADI
Bu süreçte Karatay'ı bir an olsun yalnız bırakmayan isim ise Seren Ay Çetin oldu. Çetin, arkadaşının hasta yatağındaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
SURVİVOR 2023 ŞAMPİYONUYDU!
Survivor'ın sevilen isimlerinden milli atlet Nefise Karatay, 2023 yılında şampiyonluk elde etmesinin ardından 2024'te All Star'da mücadele etti.
13 Haziran 2023'te gerçekleştirilen büyük finalde Özgür Tetik'i SMS oylamasında geride bırakan Karatay, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu.
YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DE DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Nefise Karatay, yıllar içinde geçirdiği değişimle de dikkat çekiyor. Karatay, geçtiğimiz haftalarda katıldığı Panorama Podcast'te ise estetik işlemleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.