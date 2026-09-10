Sibel Can, gelini Merve Kaya’nın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı

Ünlü sanatçı Sibel Can, gelini Merve Kaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutlayan Melisa Ural da yengesiyle birlikte yeniden pasta kesti.

Ünlü sanatçı Sibel Can, 1 Ağustos'ta 56 yaşına girmiş ve doğum gününü ailesiyle birlikte kutlamıştı. Can, bu kez gelini Merve Kaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

AİLENİN EN MİNİK ÜYESİ: LİNA! Sibel Can ve Hakan Ural'ın 11 yıllık evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Engincan Ural ve Melisa Ural, sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor. Anne ve babalarının 1999 yılında boşanmasının ardından gözlerden uzak büyüyen kardeşlerden Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlenerek aileye yeni bir heyecan katmıştı.

Bu evlilikten dünyaya gelen Lina ise Sibel Can ve Hakan Ural'a ilk torun sevincini yaşattı. Minik Lina, şimdilerde büyüme yolculuğunun en tatlı dönemini yaşıyor.

SİBEL CAN'DAN GELİNİNE: "SENİ ÇOK SEVİYORUZ" Merve Kaya'nın doğum günü için aileden de peş peşe paylaşımlar geldi. Ünlü sanatçı, Instagram hesabından gelini Merve Kaya ile birlikte çekilen kareyi paylaşarak, "İyi ki doğdun, seni çok seviyoruz" notunu düştü. Can'ın bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.