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Sibel Can, gelini Merve Kaya’nın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü sanatçı Sibel Can, gelini Merve Kaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutlayan Melisa Ural da yengesiyle birlikte yeniden pasta kesti.

Sibel Can, gelini Merve Kaya’nın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı 1

Ünlü sanatçı Sibel Can, 1 Ağustos'ta 56 yaşına girmiş ve doğum gününü ailesiyle birlikte kutlamıştı. Can, bu kez gelini Merve Kaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Sibel Can, gelini Merve Kaya’nın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı 2

AİLENİN EN MİNİK ÜYESİ: LİNA!

Sibel Can ve Hakan Ural'ın 11 yıllık evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Engincan Ural ve Melisa Ural, sosyal medyada ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Anne ve babalarının 1999 yılında boşanmasının ardından gözlerden uzak büyüyen kardeşlerden Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlenerek aileye yeni bir heyecan katmıştı.

Sibel Can, gelini Merve Kaya’nın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı 3

Bu evlilikten dünyaya gelen Lina ise Sibel Can ve Hakan Ural'a ilk torun sevincini yaşattı. Minik Lina, şimdilerde büyüme yolculuğunun en tatlı dönemini yaşıyor.

Sibel Can, gelini Merve Kaya’nın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı 4

SİBEL CAN'DAN GELİNİNE: "SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Merve Kaya'nın doğum günü için aileden de peş peşe paylaşımlar geldi. Ünlü sanatçı, Instagram hesabından gelini Merve Kaya ile birlikte çekilen kareyi paylaşarak, "İyi ki doğdun, seni çok seviyoruz" notunu düştü. Can'ın bu paylaşımı kısa sürede ilgi gördü.

Sibel Can, gelini Merve Kaya’nın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı 5

ENGİNCAN URAL'DAN ROMANTİK PAYLAŞIMLAR

Engincan Ural da sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilen kareleri paylaşarak "İyi ki doğdun, seni çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Sibel Can, gelini Merve Kaya’nın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı 6

Ural'ın, üzerinde doğum günü pastasının yer aldığı bir başka paylaşımında ise minik kızı Lina'nın eli dikkat çekti. Ural, bu kareye "Lina'nın annesi" notunu düştü.

Sibel Can, gelini Merve Kaya’nın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı 7

BİR PAYLAŞIM DA MELİSA'DAN GELDİ

Melisa Ural da Merve Kaya'nın doğum günü pastasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak "Doğum günün kutlu olsun abla" notunu düştü.

Sibel Can, gelini Merve Kaya’nın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı 8

YENGESİYLE PASTA KESTİ

Öte yandan Sibel Can, geçtiğimiz ay yeni yaşını kutlayan kızı Melisa Ural için de ayrı bir pasta hazırlattı. Aile üyelerinin sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaştığı doğum günü kareleri büyük ilgi gördü.

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