Aşk ve Taht ekibinden görkemli ilk bölüm buluşması!
ATV'nin yeni dizisi, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan Bozdağ Film imzalı "Aşk ve Taht", dün akşam (Çarşamba) ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Alaeddin Keykubat'ın aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini konu alan dizinin oyuncuları ve yapım ekibi, ilk bölüm heyecanını düzenlenen özel gecede birlikte yaşadı.
Aşk ve Taht'ın ekran yolculuğuna başladığı akşamda, dizinin oyuncuları ve yapım ekibi, Söğüt 1299 Restoran'da düzenlenen görkemli bir organizasyonla ilk bölümü bir arada izledi. Emeği geçen herkesin bu özel günü paylaşmanın gururunu yaşadığı gösterimde, zindandan tahta uzanan çarpıcı bir mücadeleyi, aşkı ve ihaneti bir arada anlatan Aşk ve Taht, daha ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına almayı başardı.
ALAEDDİN'İN TAHTA DÖNÜŞÜ SARAYDA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ!
1.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Annesi ve baba gibi gördüğü atabeyi Ayaba'nın ihanetiyle zindana düşen Alaeddin, tam sekiz yıl boyunca Kezirpert Kalesi'nde esir tutuldu. Yıllar süren mahkumiyeti boyunca hayata tutunmasını sağlayan iki büyük düşün peşinden hiç vazgeçmedi.
Biri babasından miras kalan Selçuklu tahtı, diğeri ise yıllar önce ölümün kıyısındayken karşısına çıkan, yaralarını sararak hayatını kurtaran yeşil gözlü, sırma saçlı genç kadındı. Adını dahi bilmediği bu kadını hafızasından silemeyen Alaeddin, zindan duvarları arasında onun gözlerini çizmeye devam etti.
Sekiz yılın sonunda zindanın kapısı hiç beklemediği bir anda açıldı. Karşısında, geçmişindeki en büyük hesaplardan birinin sahibi Ayaba vardı. Sultan İzzeddin'in ölümünün ardından emirler meclisi Selçuklu tahtı için Alaeddin'i seçmişti. Ancak tahtın önünde önemli bir şart vardı.
Hanedanın en büyüğü Tuğrulşah, Alaeddin'in sultanlığını ancak kızı Melike Hüma Hatun'la evlenmesi karşılığında kabul etmişti. Kendisine şartla sunulan saltanatı ilk anda reddeden Alaeddin, devletin parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öğrenince kendi isteklerini bir kenara bıraktı ve saltanat yüzüğünü kabul etti. Ancak Ayaba'ya, sekiz yılın hesabının kapanmadığını da açıkça gösterdi.