ALAEDDİN SELÇUKLU TAHTINA OTURDU Alaeddin görkemli cülus töreniyle Selçuklu tahtına oturdu ancak daha ilk günden kendisini tahta çıkaranların kontrolünde olmayacağını gösterdi. Geçmişte kendisini zindana götüren Ayaba'ya saltanat yüzüğünü öptürürken aralarına kılıcını koyarak eski hesabı unutmadığını açıkça ortaya koydu.

Tam bu sırada Celaleddin'in ordusuyla saraya gelmesi tansiyonu yükseltti. Alaeddin, kardeşinin neden büyük bir askeri güçle geldiğini sorguladı ve bundan böyle karşısında kardeşi değil, Selçuklu Sultanı olduğunu hatırlattı. Celaleddin sonunda Alaeddin'in saltanat yüzüğünü öpmek zorunda kaldı ancak iki kardeş arasındaki taht mücadelesinin ilk işaretleri de böylece ortaya çıktı.

ALAEDDİN İLE DESTİNA KONYA'DA BİRBİRLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI Destina ise Rita'yla birlikte Konya sokaklarında Alaeddin'i uzaktan takip etmeye başladı. Ancak bu gizli takip Alaeddin'in adamlarının dikkatinden kaçmadı. Deli Ayas'ın aldığı sırma saçlı, yeşil gözlü kadın haberi Alaeddin'e ulaştığında yıllardır aradığı kadının Konya'da olabileceğini düşündü.

Alaeddin'in adamları şehrin her yerinde Destina'yı ararken Destina ise kendisinin Kalonoroslu bir casus olarak takip edildiğini sandı. Saklandıkları yerin bulunmasının ardından Rita'yla birlikte balkondan kaçarak son anda kurtuldu. Böylece yıllardır birbirlerini arayan Alaeddin ve Destina, aynı şehirde olmalarına rağmen bir kez daha karşılaşamadı.