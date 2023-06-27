27 Haziran 2023, Salı
Shakira’dan Gerard Pique itirafı: İhaneti hastanede öğrendim
Gerard Pique ile Shakira'nın uzun yıllardır süren ilişkisi, olaylı şekilde sona ermişti. Eski futbolcunun Shakira'yı aldatması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Yeni şarkılarında eski aşkına göndermeler yapan şarkıcı, son röportajında ihanetin ortaya çıkış sürecini anlattı. Shakira, ihanete uğradığını babası yoğun bakımdayken öğrendiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 16:10
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