Shakira’dan Gerard Pique itirafı: İhaneti hastanede öğrendim

"DİRENCİN NE DEMEK OLDUĞUNUN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ"

Shakira, sözlerine; "Babam bir COVID, iki kaza, bir zatürre ve beş ameliyatın üstesinden geldi; üstelik bunların hepsi 91 yaşındayken, altı aydan kısa bir süre içinde yaşadı. Babam direncin ne demek olduğunun en büyük örneği ve annem de gece gündüz onun yanında oldu. Annem ve babam umarım çocuklarım için sevginin, ilişkilerde sabrın, mutlak bağlılığın ve yaşama sevincinin rol modelleri olurlar" şeklinde devam etti.