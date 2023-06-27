27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Shakira’dan Gerard Pique itirafı: İhaneti hastanede öğrendim

Shakira’dan Gerard Pique itirafı: İhaneti hastanede öğrendim

Gerard Pique ile Shakira'nın uzun yıllardır süren ilişkisi, olaylı şekilde sona ermişti. Eski futbolcunun Shakira'yı aldatması dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Yeni şarkılarında eski aşkına göndermeler yapan şarkıcı, son röportajında ihanetin ortaya çıkış sürecini anlattı. Shakira, ihanete uğradığını babası yoğun bakımdayken öğrendiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 16:10
  • 1
  • 10
Shakira’dan Gerard Pique itirafı: İhaneti hastanede öğrendim

Gerard Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 11 aşkı geçtiğimiz yıl sona ermiş, ayrılık nedeninin ihanet olduğu ortaya çıkmıştı. İki çocuğunun babasının üniversite öğrencisi Clara Chia Marti ile aşk yaşadığını öğrenen Shakira, Bacelona'dan ayrılarak çocuklarıyla birlikte ABD'ye yerleşmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Shakira’dan Gerard Pique itirafı: İhaneti hastanede öğrendim

Son olarak People en Español'a konuşan Shakira, aldatıldığını babası William Mebarak Chadid (91) yoğun bakımdayken öğrendiğini itiraf etti.

  • 3
  • 10
Shakira’dan Gerard Pique itirafı: İhaneti hastanede öğrendim

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

46 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Babam düşerek ağır bir şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Her şey bir anda oldu. Yuvam dağılıyordu ve basın aracılığıyla babam yoğun bakımdayken ihanete uğradığımı öğreniyordum."

  • 4
  • 10
Shakira’dan Gerard Pique itirafı: İhaneti hastanede öğrendim

Yaşadığı zorlukları atlatamayacağını düşündüğünü söyleyen ünlü isim, "Hayatımda en çok sevdiğim adam ve en iyi arkadaşım olan adam; yani babam, ona en çok ihtiyaç duyduğum anda beni terk ediyordu. Ne onunla konuşabiliyordum ne de olup bitenlerle ilgili tavsiye alabiliyordum" şeklinde konuştu.

  • 5
  • 10
Shakira’dan Gerard Pique itirafı: İhaneti hastanede öğrendim

"DİRENCİN NE DEMEK OLDUĞUNUN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ"

Shakira, sözlerine; "Babam bir COVID, iki kaza, bir zatürre ve beş ameliyatın üstesinden geldi; üstelik bunların hepsi 91 yaşındayken, altı aydan kısa bir süre içinde yaşadı. Babam direncin ne demek olduğunun en büyük örneği ve annem de gece gündüz onun yanında oldu. Annem ve babam umarım çocuklarım için sevginin, ilişkilerde sabrın, mutlak bağlılığın ve yaşama sevincinin rol modelleri olurlar" şeklinde devam etti.