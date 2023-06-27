27 Haziran 2023, Salı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün’ün son hali sosyal medyayı salladı! Kısa süre önce anne olmuştu...
Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Ahsen karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Ün, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan güzel oyuncu, kısa süre önce anne olma mutluluğu yaşamıştı. Yağmur Ün'ün son halini görenler "Sanki hiç doğurmamış gibi fit" yorumlarında bulundu.
Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:25
- 1
- 77
- 2
- 77
- 3
- 77
- 4
- 77
- 5
- 77