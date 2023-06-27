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Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün’ün son hali sosyal medyayı salladı! Kısa süre önce anne olmuştu...

Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Ahsen karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Ün, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan güzel oyuncu, kısa süre önce anne olma mutluluğu yaşamıştı. Yağmur Ün'ün son halini görenler "Sanki hiç doğurmamış gibi fit" yorumlarında bulundu.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 15:25
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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün son hali sosyal medyayı salladı! Kısa süre önce anne olmuştu...

Bir dönemin çocuk oyuncularından olan ve Alemin Kıralı dizisiyle hafızalara kazınan Yağmur Ün, kısa süre önce anne olma mutluluğu yaşamıştı.

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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün son hali sosyal medyayı salladı! Kısa süre önce anne olmuştu...

Bir süredir ekrandan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ün, son haliyle hayran bıraktı.

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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün son hali sosyal medyayı salladı! Kısa süre önce anne olmuştu...

Fit görünümüyle beğeni toplayan güzel oyuncuyu görenler, "Sanki hiç doğurmamış gibi fit", "Ne kadar duru bir güzellik", "Nasıl bu kadar fitsin" yorumlarında bulundu.

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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün son hali sosyal medyayı salladı! Kısa süre önce anne olmuştu...

İşte Yağmur Ün'ün son hali…

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Alemin Kıralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün’ün son hali sosyal medyayı salladı! Kısa süre önce anne olmuştu...

Zaman zaman kızı Su Diana ile de paylaşımlarda bulunan Yağmur Ün'ün kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.

İşte Yağmur Ün başta olmak üzere ünlü isimleri yaşları...