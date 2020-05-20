Sezin Erbil bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

"TERCİHEN KIZIMIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAM"

Sezin Erbil, babasının kızının fotoğrafını göstermesinin ardından sosyal medya hesabından bebeğinin fotoğrafını paylaştı. Sezin Erbil, paylaşımına da "Dedesi istemiş paylaşmış. Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem. Kendisi ilerde rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına. TV'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim. Tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim. İşte benim ömrüm" notunu düştü.

