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Sezin Erbil bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil 2009 yılında Evren Yazgan ile nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk çocuğu Elisa'yı kucağına almıştı. Sezin Erbil, geçtiğimiz günlerde kızıyla ilk fotoğrafını paylaşmasının ardından yaptığı yeni paylaşımla 5 aylık olan Elisa'nın yüzünü ilk kez gösterdi.

Giriş Tarihi: 20.05.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 16:43
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Sezin Erbil bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

5 ay önce ilk bebeği Elisa'yı kucağına alan Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil Yazgan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bebeğinin yüzünü gösterdi.

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Sezin Erbil bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'ndan olan evliliğinden dünyaya gelen Sezin Erbil, 2010 yılında Evren Yazgan ile nikah masasına oturdu. Aralık ayında ilk bebeğini kucağına alan Erbil, babasının bugün telefonla bağlandığı canlı yayına kızının fotoğrafını göndermesiyle bebeğinin yüzünü gösterdi.

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Sezin Erbil bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

CANLI YAYINA TORUNUN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ

Kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, bugün Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Canlı yayında konuşan Erbil, kızının yüzünü sakladığı torunu Elisa'nın fotoğrafını gönderdi.

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Sezin Erbil bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

Kızının yüzünü ekranda görünmesinden hoşlanmayan Sezin Erbil, sunucu Seren Serengil'e mesaj atarak duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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Sezin Erbil bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu

"TERCİHEN KIZIMIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞMAM"

Sezin Erbil, babasının kızının fotoğrafını göstermesinin ardından sosyal medya hesabından bebeğinin fotoğrafını paylaştı. Sezin Erbil, paylaşımına da "Dedesi istemiş paylaşmış. Tercihen kızımın fotoğrafını paylaşmak istemem. Kendisi ilerde rahatsız olabilir diye saygı göstermek adına. TV'de çıkınca kendi sevdiğim bir fotoğrafını paylaşmak istedim. Tüm güzel dualarınıza çok teşekkür ederim. İşte benim ömrüm" notunu düştü.