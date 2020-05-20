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Sezin Erbil bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil 2009 yılında Evren Yazgan ile nikah masasına oturmuş ve geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk çocuğu Elisa'yı kucağına almıştı. Sezin Erbil, geçtiğimiz günlerde kızıyla ilk fotoğrafını paylaşmasının ardından yaptığı yeni paylaşımla 5 aylık olan Elisa'nın yüzünü ilk kez gösterdi.
Giriş Tarihi: 20.05.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 16:43
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