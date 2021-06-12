12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddia: Milyarder falan olamaz

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddia: Milyarder falan olamaz

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin sevgilisi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılmış ve ikili bu söylentileri yalanlamıştı. Alsaloussi hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi. Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.06.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 15:59
  • 1
  • 10
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddia: Milyarder falan olamaz

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'na evlilik teklif eden ve 'evet' yanıtını alan Mohammed Alsaloussi hakkında Günaydın'dan Sonat Bahar'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddia: Milyarder falan olamaz

"MİLYARDER OLAMAZ"

Yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirten Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.

  • 3
  • 10
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddia: Milyarder falan olamaz

Mısırlı gazeteci, Mohammed Alsaloussi hakkında şunları şöyledi:

1- Milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Arap medyasındaki küçük haberler, Türk medyasının çevirisi niteliğinde. O da "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde...

  • 4
  • 10
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddia: Milyarder falan olamaz

2- Adam Mısır için bir bilinmeyen. Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan! Tüm listeleri 2017 yılına kadar inceledim, adı bile geçmiyor. Zaten Mısır'ın zengin listesini iki büyük aile oluşturuyor. O da Medoo'nunki değil.

  • 5
  • 10
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddia: Milyarder falan olamaz

3- Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım.