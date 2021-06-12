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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında yeni iddia: Milyarder falan olamaz
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin sevgilisi hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılmış ve ikili bu söylentileri yalanlamıştı. Alsaloussi hakkında yeni bir iddia daha gündeme geldi. Mısırlı gazeteci Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.06.2021 15:59 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 15:59
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