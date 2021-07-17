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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo sessizliğini bozdu: Ayrılığı ben istedim

Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Mohammed Alsaloussi (Meedo)'nin, dolandırıcı olduğu iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından ayrılan çift, yeniden bir arada görülmüştü. 15 gün önce Günaydın'a konuşan Meedo, ayrılık süreciyle ilgili sessizliğini bozdu. Dolandırıcı olduğu iddialarının kendisini yaraladığını söyleyen Alsaloussi, ayrılığı kendisinin istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:08
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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo sessizliğini bozdu: Ayrılığı ben istedim

Şeyma Subaşı ile ayrılığının ardından dolandırıcı olduğu iddiasıyla gündeme gelen Mohammed Alsaloussi, sessizliğini Günaydın'a bozdu. Sonat Bahar'a konuşan Meedo, ayrılığı kendisinin istediğini ve farklı hayatlar yaşadıklarını belirtti. İşte Sonat Bahar'ın o yazısı...

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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo sessizliğini bozdu: Ayrılığı ben istedim

Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi'in 15 gün önce beni aradı ve her şeyi anlatmak için röportaj vermek istediğini söyledi. Ve daha neler neler...

Haziran'ın 30'unda yani tam 15 gün önce Mustafa Tatlıcı diye biri beni aradı. Türkiye'nin sayılı gayrimenkul zenginlerinden olan Tatlıcı Ailesi'nin genç üyesi Mustafa Tatlıcı'ymış…

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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo sessizliğini bozdu: Ayrılığı ben istedim

Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsalouss'in Kanada'dan okul arkadaşı olduğunu, Meedo'nun benimle röportaj yapmak ve her şeyi anlatmak istediğini, beni aramak için telefonumu istediğini söyledi.

Olur dedim. 10 dakika sonra Kanada'dan bir arama geldi. Telefonun karşısındaki kişi, haftalarca magazin gündemine oturan Meedo'ydu.

Tıpkı Şeyma'ya evlenme teklif ederken ki gibi ürkek bir sesti karşımdaki. Tedirgindi.

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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo sessizliğini bozdu: Ayrılığı ben istedim

Yaşananları anlatmak için Türkiye'ye de benimle bir araya gelmek istediğini, birkaç gün içinde gerekli organizasyonları yapıp, Bodrum'a geleceğini, tüm bunları yazmamı istediğini çünkü bunları başlatan kişinin ben olduğumu söyledi.

Meedo ile 15 dakika boyunca telefonla konuştuk. Sadece röportaj planlaması yapmak için değil, onu tanımak için de sohbeti uzun tuttum. Ve röportaja kadar aramızdaki sohbeti yazmayacağım konusunda söz verdim. Bu sohbetin detaylarını sadece Yayın Yönetmenim Sinan Özedincik'le paylaştım. Röportaja kadar yazmama konusunda hemfikir olunca, Meedo'dan röportaj için tarih beklemeye başladım.

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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo sessizliğini bozdu: Ayrılığı ben istedim

Bir baktım, yüzük yine gözümüze sokuluyor. Belli ki Meedo ve Şeyma barıştı. Yolları açık olsun. Mutlu olsunlar.

Meedo'ya mesaj attım, araya giren Mustafa Tatlıcı'yı aradım, mesajla röportajı ne zaman yapacağımızı sordum. Maalesef cevap alamadım.

O yüzden artık aramızda geçen diyaloğu yazmakta bir sakınca görmüyorum: