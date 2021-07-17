17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo sessizliğini bozdu: Ayrılığı ben istedim
Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Mohammed Alsaloussi (Meedo)'nin, dolandırıcı olduğu iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından ayrılan çift, yeniden bir arada görülmüştü. 15 gün önce Günaydın'a konuşan Meedo, ayrılık süreciyle ilgili sessizliğini bozdu. Dolandırıcı olduğu iddialarının kendisini yaraladığını söyleyen Alsaloussi, ayrılığı kendisinin istediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 10:08
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