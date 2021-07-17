Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Meedo sessizliğini bozdu: Ayrılığı ben istedim

Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi'in 15 gün önce beni aradı ve her şeyi anlatmak için röportaj vermek istediğini söyledi. Ve daha neler neler...

Haziran'ın 30'unda yani tam 15 gün önce Mustafa Tatlıcı diye biri beni aradı. Türkiye'nin sayılı gayrimenkul zenginlerinden olan Tatlıcı Ailesi'nin genç üyesi Mustafa Tatlıcı'ymış…