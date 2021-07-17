17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Çağla Şıkel: Kilolu görünmek için yapmadığım kalmadı
Çağla Şıkel, mankenliğe adım attığı ilk yıllarla ilgili açıklamalarda bulundu. Güzellik kraliçesi seçilene kadar kendisini hiç beğenmediğini söyleyen Şıkel, zayıflığına çareler aradığını belirtti ve "O kadar zayıftım ki lahana gibi kat kat giyinirdim. Kilolu görünmek için yapmadığım şey kalmamıştı" dedi
Giriş Tarihi: 17.07.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 12:14
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