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Şeyma Subaşı’ndan sürpriz karar! Eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile yeniden…

Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. İlişkisini sonlandırmasının ardından Türkiye'ye dönen Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılmıştı. Ancak yaşanan yeni gelişme magazin gündemine oturdu. Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Barışmayı ortaya çıkan görüntü ele verdi.

Giriş Tarihi: 11.07.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022 12:06
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Şeyma Subaşı’ndan sürpriz karar! Eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile yeniden…

Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı.

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Şeyma Subaşı’ndan sürpriz karar! Eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile yeniden…

Alsaloussi ile evliliğin eşiğinden dönen fenomen isim, yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününe katılmış ve adı Hakan Sabancı ile anılmıştı.

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Şeyma Subaşı’ndan sürpriz karar! Eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile yeniden…

YENİDEN BARIŞTILAR

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine özel hayatıyla gündeme geldi.

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Şeyma Subaşı’ndan sürpriz karar! Eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile yeniden…

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı yeniden barıştı.

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Şeyma Subaşı’ndan sürpriz karar! Eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile yeniden…

Ayrılığa daha fazla dayanamayan aşıklar ilişkilerine yeni bir şans vererek kaldıkları yerden devam etme kararı aldılar.