Şeyma Subaşı’ndan sürpriz karar! Eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile yeniden…

Evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmıştı. İlişkisini sonlandırmasının ardından Türkiye'ye dönen Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılmıştı. Ancak yaşanan yeni gelişme magazin gündemine oturdu. Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Barışmayı ortaya çıkan görüntü ele verdi.