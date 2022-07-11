Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan ilk kez görüntülendi! Kameralar önünde fırça yedi

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'nun yaklaşık 4 aydır gizli saklı aşk yaşadığı, çıktıkları Karadeniz tatilinde hayranlarına yakalandıkları ileri sürülmüştü. Bugüne kadar kameralardan uzak kalmayı başaran çift ilk kez yan yana görüntülendi. Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğününde yan yana görüntülenen çift bu kez kameralara poz verdi. Bu anlarda Aslıhan Gürbüz'den fırça yiyen İsmail Hacıoğlu bakın ne yaptı.