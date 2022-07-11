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Haberler Galeri Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan ilk kez görüntülendi! Kameralar önünde fırça yedi

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan ilk kez görüntülendi! Kameralar önünde fırça yedi

Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu'nun yaklaşık 4 aydır gizli saklı aşk yaşadığı, çıktıkları Karadeniz tatilinde hayranlarına yakalandıkları ileri sürülmüştü. Bugüne kadar kameralardan uzak kalmayı başaran çift ilk kez yan yana görüntülendi. Cedi Osman ve Ebru Şahin'in düğününde yan yana görüntülenen çift bu kez kameralara poz verdi. Bu anlarda Aslıhan Gürbüz'den fırça yiyen İsmail Hacıoğlu bakın ne yaptı.

Giriş Tarihi: 11.07.2022 10:43
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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan ilk kez görüntülendi! Kameralar önünde fırça yedi

Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu aşkı resmen belgelendi. 4 aydır gözlerden uzak aşk yaşayan çift ilk kez yan yana görüntülendi.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan ilk kez görüntülendi! Kameralar önünde fırça yedi

İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz aşkı bir süre önce magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan ilk kez görüntülendi! Kameralar önünde fırça yedi

Rol aldıkları dizilerdeki performanslarıyla hayranlık uyandıran ünlü çift hafta sonu Karadeniz tatilleri sırasında beraber görüldü.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan ilk kez görüntülendi! Kameralar önünde fırça yedi

Hacıoğlu, Gürbüz'le çıktığı tatillerinden akarsu ve orman görüntüleri paylaşmayı da ihmal etmemişti.

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Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu’ndan ilk kez görüntülendi! Kameralar önünde fırça yedi

Çift sonrasında Cedi Osman ile Ebru Şahin'in düğününde yan yana görüntülenmişti.