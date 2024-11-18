18 Kasım 2024, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Şeyma Subaşı yine gecelerde! Brezilyalı sevgilisiyle dansı olay oldu!

Şeyma Subaşı yine gecelerde! Brezilyalı sevgilisiyle dansı olay oldu!

Aşk hayatı oldukça kabarık olan Şeyma Subaşı, attığı her adımda gündem olmaya devam ediyor. Hayatımıza Acun Ilıcalı'nın eşi olarak giren Subaşı, aşk orucunu Marlon Teixeira ile bozdu. İlişkisini sosyal medya hesabından duyuran Subaşı, son olarak sevgilisiyle gittiği partideki görüntüleriyle gündem oldu. İkilinin dansı ise sosyal medyaya damga vurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:12
Şeyma Subaşı yine gecelerde! Brezilyalı sevgilisiyle dansı olay oldu!

Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa isminde bir kızı olan Şeyma Subaşı, ikinci evliliğini Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yapmıştı ancak bu ilişki de uzun ömürlü olmamıştı.

Şeyma Subaşı yine gecelerde! Brezilyalı sevgilisiyle dansı olay oldu!

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim, gönlünü bu kez de 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira'ya kaptırdı.

Şeyma Subaşı yine gecelerde! Brezilyalı sevgilisiyle dansı olay oldu!

Teixeira ile önce el ele fotoğrafını paylaşan Subaşı, daha sonra sevgilisiyle samimi görüntülerini takipçileriyle paylaşmıştı.

Şeyma Subaşı yine gecelerde! Brezilyalı sevgilisiyle dansı olay oldu!

enomen isim son olarak sevgilisiyle partide sarmaş dolaş dans edip öpüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı yine gecelerde! Brezilyalı sevgilisiyle dansı olay oldu!

Subaşı'nın sevgilisiyle olan samimi görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Şeyma Subaşı yine gecelerde! Brezilyalı sevgilisiyle dansı olay oldu!

İşte o görüntüler...

Şeyma Subaşı yine gecelerde! Brezilyalı sevgilisiyle dansı olay oldu!