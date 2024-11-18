18 Kasım 2024, Pazartesi
Şeyma Subaşı yine gecelerde! Brezilyalı sevgilisiyle dansı olay oldu!
Aşk hayatı oldukça kabarık olan Şeyma Subaşı, attığı her adımda gündem olmaya devam ediyor. Hayatımıza Acun Ilıcalı'nın eşi olarak giren Subaşı, aşk orucunu Marlon Teixeira ile bozdu. İlişkisini sosyal medya hesabından duyuran Subaşı, son olarak sevgilisiyle gittiği partideki görüntüleriyle gündem oldu. İkilinin dansı ise sosyal medyaya damga vurdu.
Giriş Tarihi: 18.11.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:12