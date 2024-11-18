18 Kasım 2024, Pazartesi
Moda tasarımcısı Milyoner'de hayatının şokunu yaşadı! Uzmanı olduğu konuda elendi
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan ve moda tasarımcısı olan 52 yaşındaki Ercan İrmak isimli yarışmacının karşısına moda sorusu çıktı. Yarışmacı o soruda telefon joker hakkını kullandı ve hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 00:33 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 00:34