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Moda tasarımcısı Milyoner'de hayatının şokunu yaşadı! Uzmanı olduğu konuda elendi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan ve moda tasarımcısı olan 52 yaşındaki Ercan İrmak isimli yarışmacının karşısına moda sorusu çıktı. Yarışmacı o soruda telefon joker hakkını kullandı ve hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2024 00:33 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 00:34
Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

Programa katılan 52 yaşındaki moda tasarımcısı Serhat Şimşek isimli yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu..

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

Moda tasarımcısı Ercan İrmak isimli yarışmacının karşısında 30.000 TL değerindeki "Hangisi 'giysi' anlamına gelen bir kelimdir"? sorusu çıktı.

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

Soru: "Hangisi 'giysi' anlamına gelen bir kelimdir"?
A: Libas
B: Urba
C: Emprime
D: Esvap

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

Kendi alanında soru ile karşılaşan yarışmacı telefon joker hakkını kullanandı ve B: Urba cevabını vererek yarışmaya veda etti.

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

YARIŞMAYA "5.000 TL" İLE VEDA ETTİ

Yarışmacı, verdiği yanlış cevapla elenerek Kim Milyoner Olmak İster'de "5.000 TL" ile ayrıldı..

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...

Milyoner’de Moda tasarımıcısı hayatının şokunu yaşadı!

İŞTE KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE YAŞANANLAR...