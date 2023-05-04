Şeyma Subaşı'na nikah öncesi şok! Evlilik sözleşmesi imzalattı

Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile muradına erdi. İkili Marakeş'te gerçekleşecek düğün öncesi Türkiye'de nikah masasına oturdu. Ancak Subaşı hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Meedo'nun ailesinin isteği üzerine fenomen isme evlilik sözleşmesi imzalattığı ortaya çıktı.