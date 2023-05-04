04 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şeyma Subaşı'na nikah öncesi şok! Evlilik sözleşmesi imzalattı

Şeyma Subaşı'na nikah öncesi şok! Evlilik sözleşmesi imzalattı

Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile muradına erdi. İkili Marakeş'te gerçekleşecek düğün öncesi Türkiye'de nikah masasına oturdu. Ancak Subaşı hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Meedo'nun ailesinin isteği üzerine fenomen isme evlilik sözleşmesi imzalattığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:13
  • 1
  • 11
Şeyma Subaşı’na nikah öncesi şok! Evlilik sözleşmesi imzalattı

Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakayla uzun süre gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile sonunda evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Şeyma Subaşı’na nikah öncesi şok! Evlilik sözleşmesi imzalattı

Bir dargın bir barışık ilişkilerini evlilikle noktalayan çiftin hayatını yurt dışında geçirip Türkiye'de nikah kıyması da gözlerden kaçmadı.

  • 3
  • 11
Şeyma Subaşı’na nikah öncesi şok! Evlilik sözleşmesi imzalattı

Avukat Altın Mimir'in evinde evlenen çift hakkında Bülent Cankurt'tan bomba bir iddia geldi.

  • 4
  • 11
Şeyma Subaşı’na nikah öncesi şok! Evlilik sözleşmesi imzalattı

Mısırlı Meedo'nun ailesi oğullarına baskı yaparak, nikahtan önce sözleşme şartı istedi.

  • 5
  • 11
Şeyma Subaşı’na nikah öncesi şok! Evlilik sözleşmesi imzalattı

Cankurt yazısında "Şimdi gelelim asıl ilginçliklere... Nikah öncesi Mısırlı eniştemiz Meedo, Şeyma'ya evlilik sözleşmesi imzalatmış. Şeyma, sözleşmeye önce mırın kırın etse de Meedo'yu çok sevdiği ve onunla evlenebilmek için imzalamış" dedi.