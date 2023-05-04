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Şeyma Subaşı'na nikah öncesi şok! Evlilik sözleşmesi imzalattı
Şeyma Subaşı bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile muradına erdi. İkili Marakeş'te gerçekleşecek düğün öncesi Türkiye'de nikah masasına oturdu. Ancak Subaşı hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Meedo'nun ailesinin isteği üzerine fenomen isme evlilik sözleşmesi imzalattığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:13Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 09:13