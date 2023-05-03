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Merve Boluğur saçlarını kısacık kestirdi! Kendisini bakın kime benzetti

Merve Boluğur uzun saçlarını kestirerek herkesi şaşırtmıştı. Uzun saçı varoş bulmaya başladığını belirten oyuncu "Uzun saç bana varoş gelmeye başladı. "Artık sevmiyorum. Kısa saç çok daha modern ve dinamik geliyor" demişti. Bu kez saçlarını kısacık kestiren Boluğur kendisini Kristen Stewart'a benzetti. İşte Merve Boluğur'un yeni imajı...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 16:16 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 16:16
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Merve Boluğur saçlarını kısacık kestirdi! Kendisini bakın kime benzetti

Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ekranlara geri dönme kararı aldığını duyurmuştu.

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Merve Boluğur saçlarını kısacık kestirdi! Kendisini bakın kime benzetti

Ekranda uzun süredir olmasa da sosyal medyada oldukça popüler olan oyuncu imaj tazeledi. Daha önce yaptığı açıklamalarda uzun saçı varoş bulduğunu belirten Boluğur saçını kısacık kestirdi.

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Merve Boluğur saçlarını kısacık kestirdi! Kendisini bakın kime benzetti

Yeni hallerini sosyal medyadan paylaşan oyuncu dünyaca ünlü yıldıza da gönderme yapmadan duramadı.

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Merve Boluğur saçlarını kısacık kestirdi! Kendisini bakın kime benzetti

Oyuncu "Kristen işine bak kardeşim" notuyla son halini paylaştı.

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Merve Boluğur saçlarını kısacık kestirdi! Kendisini bakın kime benzetti

Merve Boluğur yeniden sektöre girmek istediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti. Marka danışmanı Selim Akar ile toplantısı olduğunu söyleyen Boluğur, "Artık bol bol iş var, Selim Bey ile yemekteydik. Olay bir çekim geliyor, biz ayrı bir fotoğraf çekimi daha yapacağız" demişti.