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Merve Boluğur saçlarını kısacık kestirdi! Kendisini bakın kime benzetti
Merve Boluğur uzun saçlarını kestirerek herkesi şaşırtmıştı. Uzun saçı varoş bulmaya başladığını belirten oyuncu "Uzun saç bana varoş gelmeye başladı. "Artık sevmiyorum. Kısa saç çok daha modern ve dinamik geliyor" demişti. Bu kez saçlarını kısacık kestiren Boluğur kendisini Kristen Stewart'a benzetti. İşte Merve Boluğur'un yeni imajı...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 16:16Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 16:16