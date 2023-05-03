Merve Boluğur saçlarını kısacık kestirdi! Kendisini bakın kime benzetti

Merve Boluğur yeniden sektöre girmek istediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti. Marka danışmanı Selim Akar ile toplantısı olduğunu söyleyen Boluğur, "Artık bol bol iş var, Selim Bey ile yemekteydik. Olay bir çekim geliyor, biz ayrı bir fotoğraf çekimi daha yapacağız" demişti.